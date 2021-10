VfR und Azzurri zeigen Reaktionen

Ried. Eine Woche nach der 2:10-Klatsche gegen die SG Wald-Michelbach hat sich der VfR Bürstadt sportlich rehabilitiert. Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße feierte die Elf von Spielertrainer Daniel Böck einen 2:0-Heimsieg über den SV Unter-Flockenbach II. Ebenfalls eine Reaktion zeigte die AS Azzurri Lampertheim, die am Donnerstag ein 1:8 gegen Olympia Lorsch kassiert hatte. Die Azzurri verloren ihr Sonntagsheimspiel gegen die Tvgg Lorsch mit 1:3, lieferten aber eine Leistung ab, die Trainer Martin Göring Mut macht. Der TV Lampertheim verlor mit 2:3 bei Olympia Lorsch. Alemannia Groß-Rohrheim bezog ein 0:3 bei der SG Wald-Michelbach.

VfR Bürstadt – Unter-Flock. II 2:0

„Das war ein hochverdienter Sieg“, sagte Norbert Krezdorn nach dem dritten Saisonerfolg des VfR (jetzt elf Punkte). Seine Aussage machte Bürstadts Vorstandsmitglied an der Verteilung der Tormöglichkeiten fest: „Wir hatten sehr viele zum Teil glasklare Chancen, die wir liegen gelassen haben.“ Nach dem jüngsten 2:10 gegen Wald-Michelbach überwog bei Krezdorn aber die Freude: „Die Mannschaft hatte etwas gutzumachen. Das hat sie gut gemacht, sie hat die Fans nicht enttäuscht.“ Das 1:0 fiel erst in der 64. Minute. Im Fünfmeterraum der Gäste kam es zu einem Getümmel, Bürstadt probierte es dreimal. Den dritten Versuch brachte Florent Fazlija erfolgreich unter. In Minute 88 ließ Bilen Yagiz mehrere Gegenspieler im Strafraum stehen und erhöhte aus gut sechs Metern auf 2:0.

Azzurri Lampert. – Tvgg Lorsch 1:3

„Nach der katastrophalen Leistung beim 1:8 gegen Olympia Lorsch haben wir uns heute teuer verkauft“, meinte Azzurri-Trainer Martin Göring: „Leider haben wir die Dinger nicht reingemacht. In beiden Halbzeiten hatten wir drei, vier Riesenchancen. Außerdem haben wir einen zweifelhaften Elfmeter gegen uns bekommen, der das 0:2 zur Folge hatte.“ Nach dem 0:1 durch Philipp Dewald (30.) blieb das Match lange offen. Lorschs Strafstoß zum 0:2 verwandelte Sebastian Sommer (77.). Fünf Minuten später köpfte Vincenzo Lucchese nach einer Flanke von Joey Gutschalk zum 1:2-Anschluss ein. In der Nachspielzeit fingen sich die Azzurri den Konter zum 1:3-Endstand (Steven Zöller, 90.+1).

Oly. Lorsch – TV Lampertheim 3:2

„In den ersten zehn Minuten hätten wir zwei Tore machen können. Stattdessen leisten wir uns zwei eklatante Abwehrfehler, lassen dem Gegner zu viel Platz und liegen zur Pause 0:3 hinten“, fasste TVL-Pressewart Frank Willhardt die ersten 45 Minuten zusammen.

SCO-Spielertrainer Sebastian Lindner (25.), Leon Röhrig (29.) und Sascha Hinz (45.) trafen zur klaren Lorscher Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Turner zurück – und erkämpften sich fast noch einen Punkt. Robert Meier (66.) und Mirco Wegerle (86.) trafen für die Gäste, die zwischendrin sogar einen weiteren Treffer erzielten. „Das Tor wurde aber wegen einer Abseitsstellung zu Recht nicht anerkannt“, gab Willhardt zu – und lobte die Moral, die der TVL (zehn Punkte) noch demonstrierte.

SG Wald-Mich. – Groß-Rohrh. 3:0

Am 3:0-Erfolg über Groß-Rohrheim (zwölf Punkte) gab es für Nicole Veronelli nichts zu rütteln. „Wir waren taktisch und im Spielaufbau einfach besser“, fand die Pressewartin der SG. In der neunten Minute parierte Alemannia-Torwart Konstantin Larkowitsch einen Foulelfmeter von David Schmidt und den Nachschuss der SG. Treffsicherer zeigten sich Gero Lammer (17.), Ingo Dörsam (49.) und Robin Oberle (90.+2). cpa