VfR rettet in Unterzahl einen Punkt im Topspiel

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga haben sich im Spitzenspiel der VfR Mannheim und der SV Spielberg mit einem 1:1-Remis getrennt. Beide Mannschaften bleiben damit in dieser Saison ungeschlagen. Alleiniger Tabellenführer ist nun jedoch der ATSV Mutschelbach, der als einziges Team bislang die volle Punktzahl geholt hat.

Ali Ibrahimaj (l.) und der VfR mussten mit einem Punkt zufrieden sein. © Berno Nix

VfR Mannheim – Spielberg 1:1 (1:1)

Das Spitzenspiel am Samstagabend wurde den Erwartungen gerecht. 220 Zuschauer sahen eine kurzweilige Partie. Der VfR begann sehr druckvoll. Dennis Lodato prüfte von der linken Strafraumkante mit einem Schuss den Spielberger Torhüter Matthias Moritz (7.). Wenig später entschärfte der SVS-Schlussmann eine Großchance von Benedikt Koep (11.). Teamkollege Lodato machte es dann wenig später besser und erzielte mit einem platzierten Schuss das 1:0 (21.) für die Rasenspieler, die sich aber nur kurz über die Führung freuen konnten. Der Spielberger Torjäger Fabian Geckle schlug nämlich drei Minuten nach der Mannheimer Führung zu und glich um 1:1 (24.) aus. In der Folge rettete VfR-Keeper Marcel Lentz mit starken Paraden seiner Mannschaft den Punkt. Er entschärfte einen 20-Meter-Volleyknaller von Claudio Ritter (38.). Es blieb auch in der zweiten Hälfte bei einem hochspannenden Spiel mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten.

Die Platzherren mussten ab der 72. Minute mit nur noch zehn Akteuren zu Ende spielen, Eric Schaaf flog mit Gelb-Rot vom Platz. Die Unterzahl änderte aber wenig am Spielverlauf. Für die größte Gästechance in Überzahl sorgte einmal Fabian Geckle. Der pfeilschnelle Mittelstürmer wurde mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, setzte sich im Laufduell gegen Kuhn durch, konnte aber Marcel Lentz im Eins-Gegen-Eins Duell nicht bezwingen (79.). Letztlich blieb es beim 1:1, mit dem beide Teams leben können. vfr

FC Zuzenhausen – SVW II 3:1 (2:0)

Da war mehr drin für die U 23 des SV Waldhof. Einzig Shinhyung Lee konnte für die Mannheimer ein Tor erzielen (76.), doch da war es schon zu spät, denn die Gäste lagen zu diesem Zeitpunkt mit 0:3 beim FC Zuzenhausen zurück.

„Wir haben die Anfangsphase total verschlafen“, ärgerte sich Trainer Oscar Corrochano über die schnellen Gegentreffer von Dominik Zuleger (4.) und Christopher Wild (6.). Danach gestaltete Waldhof II das Spiel offen und hätte durch Julian Marquardt schon vor der Pause zweimal verkürzen können (17., 30.). Das Festival an vergebenen Chancen setzte sich auch in der zweiten Halbzeit fort. Shinhyung Lee (66., 68.) und Jann Germies (69.) vergaben Hochkaräter. Stattdessen schlug es im eigenen Tor ein. Norman Refior sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (67.). Der Anschlusstreffer war dann nur noch Ergebniskosmetik. rod

Heddesheim – Eppingen 1:3 (1:2)

Die Fortuna kassierte eine vermeidbare Niederlage. Die Heddesheimer gerieten durch ein Eigentor in Rückstand. Patrick Fetzer schaffte aber per Kopfball nach Flanke von Pechvogel Fabian Lorenz das 1:1. Doch Eppingen ging erneut in Front. Florian Kradija machte schließlich mit einem Konter den etwas überraschenden, aber nicht unverdienten Sieg des VfB perfekt. fvh