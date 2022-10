Nachdem es für die beiden Fußballclubs aus dem Ried am vergangenen Spieltag der Kreisliga A gut lief, stehen sowohl für die SG Nordheim/Wattenheim als auch für den VfR Bürstadt in dieser Woche Auswärtsfahrten an.

FC 07 Bensheim II – VfR Bürstadt

„Gegen den SV Lindenfels konnten wir endlich wieder Selbstvertrauen tanken. Wir haben uns in den letzten Spielen in eigentlich allen

...