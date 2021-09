VfR lässt zu viele Chancen liegen

Ried. Der VfR Bürstadt hat es versäumt, am Sonntag im Traditionsderby gegen Olympia Lorsch seinen Sieg bei Starkenburgia Heppenheim wertvoll zu machen. Stattdessen verloren die Bürstädter mit 1:2. Arg unter die Räder kamen die Lampertheimer Azzurri, die bei der SSV Reichenbach mit 1:6 unterlagen. Immerhin ein 2:2 holte der TV Lampertheim gegen die SG Unter-Abtsteinach.

VfR Bürstadt – Olympia Lorsch 1:2

Die Begegnung war von sehr vielen Nickligkeiten geprägt und Schiedsrichter Bastian Schäfer von der SG Dornheim hatte seine liebe Mühe damit, die Partie sicher zu leiten. Wer aber daraus schlussfolgerte, hier würde es sich um ein schlechtes Fußballspiel handeln, der lag falsch. So fochten beide Mannschaften mit offener Klinge, gingen beherzt in die Zweikämpfe und zeigten auf dem schwer bespielbaren Bobstädter Platz so manch schönen Spielzug.

Gerade der VfR spielte in der Anfangsphase gut mit und war den Lorschern zumindest ebenbürtig. Diese durften sich in der 28. Minute nicht wundern, das 1:0 hinnehmen zu müssen. Zugang Markus Gölz nahm den Ball an der Strafraumgrenze an, ging einen Schritt seitwärts und hob ihn über einen Lorscher Verteidiger hinweg ins Tor. Weitere Bürstädter Möglichkeiten folgten und die Lorscher konnten von Glück reden, als Verteidiger Lukas Edam den Ball in höchster Not auf der Linie klärte.

Doch nun boten sich auch der Olympia gute Möglichkeiten. So profitierte Gästestürmer Tobias Georgi davon, dass ein VfR-Abstoß zu kurz geriet. Georgi ging dazwischen, steuerte alleine auf den Bürstädter Kasten zu und schob zum 1:1 in die rechte Ecke ein.

„In der zweiten Halbzeit war die Olympia spätestens ab der 65. Minute das agilere Team, weswegen ihr Sieg auch verdient ist“, befand Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn, der noch zwei Lattentreffer für den SC Olympia notierte. Mit dem 1:2 in der 88. Minute aber zeigte er sich nicht so recht einverstanden, denn der fiel durch einen doch eher fragwürdigen Foulelfmeter, den Lorschs Spielertrainer Sebastian Lindner sicher verwandelte. Kurz vor dem Abpfiff sah Bürstadts Serdar Özbek nach einem Foulspiel noch die Rote Karte.

TV Lamperth. – U.-Abtsteinach 2:2

„In der Nachspielzeit hatten wir durch Sebastian Steffan und Mirco Wegerle zwei dicke Möglichkeiten. Geht eine davon rein, dürfen sich die Unter-Abtsteinacher nicht beschweren“, brachte Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt zum Ausdruck, dass seiner Mannschaft aufgrund guter Möglichkeiten ein Sieg zu gönnen gewesen wäre.

Nach exzellenter Vorarbeit von Marc Christopher Schader brachte Timo Rodovsky den TVL in der 19. Minute in Führung. Okan Bekyigits Fernschuss aber bedeutete das 1:1 (50.). Und in der 70. Minute köpfte Christoph Jüllich gar zum 2:1 für die Gäste ein. Da konnten die Lampertheimer froh sein, dass ihnen durch den eingewechselten Youngster Manuel Piechotta in der 89. Minute wenigstens noch das 2:2 gelang. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie nach der fragwürdigen Roten Karte gegen Marc Christopher Schader schließlich einen Spieler weniger auf dem Platz (72.).

SSV Reichenb. – Azz. Lamperth. 6:1

Peter Gehrisch, der zweite Vorsitzende der Reichenbacher, sah den Grund der deutlichen Niederlage darin, dass sein Team einen „sehr guten Tag“ erwischt hatte und wollte den Azzurri die Fähigkeit, Fußball spielen zu können nicht absprechen: „Es hat heute einfach alles gepasst. In der Auswertung unserer Torchancen waren wir sehr effizient.“

Schon nach einer knappen halben Stunde hieß es nach zwei Treffern von Fabian Diehl (11., 27.) 2:0, ehe der frühere Bibliser Wolfgang Greiss einen Angriff über rechts mit dem 3:0 abschloss (32.). Auch die zweite Halbzeit gehörte eindeutig den Reichenbachern. Abedin Requica spielte beim 4:0 in der 61. Minute Lampertheims Torwart Sean Wimmer aus. Sehr sehenswert war allerdings der Azzurri-Ehrentreffer. Christian Sagara schnappte sich in der 67. Minute an der Mittellinie den Ball, degradierte gleich mehrere Reichenbacher zu Statisten, und erzielte aus fünf Metern das 4:1. Auf der Gegenseite trafen Requica (74.) und Vedadt Sogukesme (82.). hias