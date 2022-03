VfR kommt glimpflich davon

Bobstadt. Auf ein Erfolgserlebnis in Form von Punkten muss der VfR Bürstadt auch nach diesem Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße im Kampf um den Klassenerhalt erst einmal weiter warten. In Bobstadt musste sich der Tabellenvorletzte am Sonntag dem SV Fürth mit 2:5 (0:2) letztlich deutlich geschlagen geben.

„Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Die Mannschaft hat heute nie aufgegeben und die Moral stimmte, aber letztendlich war der SV Fürth dann doch die überlegene Mannschaft. Sie haben im Spiel sogar zwei Foulelfmeter verschossen, die unser Torwart Pjotr Rajchel gehalten hat. Zusammen mit unserem Kapitän Rojhat Akcan, war Pjotr heute bei uns auch der beste Mann auf dem Platz“, sah VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn, dessen Sohn Kevin das VfR-Team aktuell gemeinsam mit Andreas Kautzmann als Spielertrainer betreut, den Auswärtssieg der Odenwälder als verdient an.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir heute die drei Punkte mitnehmen konnten. Wenn man bedenkt, dass wir im Spiel noch vier Aluminiumtreffer und die beiden verschossenen Elfmeter hatten, dann hätten wir heute auch höher gewinnen können. Der VfR hat allerdings nie aufgesteckt – auch das muss man anerkennen“, freute sich SVF-Coach Tuncay Dalcicek, dass sein Team nach dem 5:4-Heimsieg gegen die SG Odin Wald-Michelbach in Bürstadt weiter in der Erfolgsspur blieb. „Der Rasen war allerdings sehr schwer bespielbar, da ist es dann auch zum einen oder anderen Fehlpass gekommen“, sagte Dalcicek, der im Bürstädter Ortsteil Bobstadt dennoch recht schnell eine 2:0-Führung bejubeln durfte. Zunächst traf Amend Ramadani zum frühen 0:1 (9.) und Leon Weise legte nur wenig später zum 0:2 (12.) nach.

Ausgeglichener nach Rückstand

„Nach diesem Rückstand konnten wir das Spiel dann etwas ausgeglichener gestalten“, sah Norbert Krezdorn nun verbessert agierende Hausherren. Die Fürther blieben aber letztlich am Drücker und in der 32. Minute entschied Schiedsrichter Matti Terlinden auf Elfmeter, nachdem Amend Ramadani gefoult worden war. Ramadani trat selbst an und Rajchel hielt. Kurz nach Wiederanpfiff bekamen die rund 80 Zuschauer dann aber doch die nächsten Fürther Tore serviert, als Leon Weise mit einem Doppelschlag (51. und 58.) seine persönliche Torquote im Spiel mit den Treffern zum 0:3 und 0:4 auf drei stellte. Wer nun allerdings damit gerechnet hatte, dass die Platzherren auseinanderbrechen würden, der sah sich getäuscht. So verkürzte Daniel Frickel zunächst auf 1:4 (68.) und nur wenig später ließ VfR-Kapitän Rojhat Akcan mit dem 2:4 (71.) sogar wieder etwas Hoffnung bei den Bürstädtern aufkeimen.

Diese hätte Amend Ramadani schon rasch wieder austreten können, denn in der 75. Minute gab es nach einem Foul an ihm erneut Strafstoß. Wieder trat der Gefoulte selbst an und wieder hielt Rajchel den Schuss. „Er holt zweimal den Elfmeter raus und verschießt selbst zweimal, das ändert aber trotzdem nichts daran, dass er ein gutes Spiel gemacht hat“, sagte Gästecoach Dalcicek. Durch den eingewechselten Nicolas Schumacher durften die Fürther kurz vor Schluss noch das Tor zum 2:5 und damit den Auswärtssieg bejubeln. Während sich die Gäste auf Platz zehn verbessern konnten, bleibt der VfR Bürstadt auf dem vorletzten Rang.