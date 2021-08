VfR fährt wichtigen Heimsieg ein

Ried. Trotz einer 1:0-Führung musste der FC Alemannia Groß-Rohrheim gegen die Tvgg Lorsch mit 1:3 die Segel streichen. Deutlich besser lief es beim VfR Bürstadt, der mit dem 3:2-Heimsieg über die KSG Mitlechtern ein weiteres Abrutschen in den Tabellenkeller verhindert hat. Eine 0:1-Niederlage bezogen die Lampertheimer Azzurri bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach.

U-Flockenb. II – Azzurri Lamp. 1:0

„Die schwache Chancenauswertung wurde den Lampertheimern zum Verhängnis“, brachte es Kurt Peter Schmitt, Pressesprecher des SV Unter-Flockenbach, auf den Punkt. Er sah seine Elf arg in Gefahr, als die Lampertheimer „glasklare“ Chancen durch den eingewechselten Tunc Ünlü (64., 68.) sowie Joey Gutschalk (78.), der aus vier Metern vergab, ungenutzt ließen. So fiel in der 84. Minute das Tor des Tages. Azzurri-Torwart Jan Riffel konnte einen Schuss nur abklatschen, im Nachschuss war Saldiray Durmaz erfolgreich – 0:1.

Al.Groß-Rohrh. – Tvgg Lorsch 1:3

Seine gute Entwicklung in den vergangenen Wochen untermauerte Groß-Rohrheims 18-jähriges Talent Fabian Bär, als ihm gegen die Lorscher Turner in der 16. Minute der Führungstreffer aus sechs Meter gelang. Nach einer Ecke stand er goldrichtig. Im Anschluss zeigte auch die Lorscher Elf von Trainer Martin Weinbach ihr Können, und glich nach einem langen Ball von Jonas Reiter zum 1:1 aus (42.). Die Schlussphase gehörte eindeutig den Gästen. Benjamin Krauses Flachschuss ins lange Eck, bedeutete das 1:2 (80.), ehe Steven Zöller, der eine schöne Rechtsflanke aufnahm, mit dem 1:3 den Schlusspunkt setzte (90.).

VfR Bürstadt – KSG Mitlechtern 3:2

Norbert Krezdorn, Pressesprecher und Mann für alle Fälle beim VfR Bürstadt, plumpsten nach dem Heimsieg über Mitlechtern die Wackersteine vom Herzen: „Auf wenn unser Sieg glücklich war, war er verdient, weil wir gerade in der ersten Halbzeit viele Chance liegen ließen.“ Aber zwei dieser Möglichkeiten wurden verwertet. Neuzugang Markus Gölz nutzte die guten Zuspiele und traf in der zwölften und 20. Minute. Die Kompaktheit der KSG war spätestens in der 26. Minute zu erkennen, als Emre Karaman auf 2:1 verkürzte. Simon Eckert glich gar zum 2:2 aus (57.). Doch das bessere Ende hatten die Bürstädter, die dank Serdar Özbeks Kopfball in der 90. Minute mit 3:2 gewannen. hias

