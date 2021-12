VfR bringt 2:0-Führung nicht über die Zeit

Ried. Während der TV Lampertheim am Sonntag spielfrei war, zeigten die übrigen drei Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet des Südhessen Morgen ansprechende Leistungen. Allen voran, der auf Trainersuche befindliche VfR Bürstadt, der der Spitzenmannschaft SSG Einhausen ein 2:2 abtrotzte. Aller Ehren wert war auch das 1:1 des FC Alemannia Groß-Rohrheim bei der KSG Mitlechtern. Und auch die AS Azzurri Lampertheim zog sich beim 2:4 beim Tabellenzweiten Olympia Lorsch achtbar aus der Affäre.

VfR Bürstadt – SSG Einhausen 2:2

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Dieses Unentschieden haben wir uns auch dank einer guten kämpferischen Leistung redlich verdient“, war Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn angetan vom Auftritt seiner Mannschaft.

Gleich in der Anfangsphase der Begegnung setzten die Bürstädter ein Ausrufezeichen und lagen schon nach 18 Minuten nach Treffern von Markus Gölz, dem in der zweiten Minute das 1:0 gelang, und Serdar Özbek mit 2:0 vorne. Doch auch die SSG Einhausen zeigte sich schnell mit dem Erzielen der Treffer. Kaum hatte Simon Winkler in der 24. Minute auf 2:1 verkürzt, hieß es schon zwei Minuten später durch Tom Großfeld 2:2. Auch in der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch und kamen zu guten Möglichkeiten. Die beste Einschussmöglichkeit bot sich dem VfR in der 73. Minute, als Markus Gölz knapp vergab. Aber auch ein indirekter Freistoß der SSG war brandgefährlich. „Wenn da unser Torwart Jannik Roos nicht so toll pariert hätte, wäre der Ball im Netz gelandet“, beobachtete Krezdorn.

Oly. Lorsch – Azz. Lamperth. 4:2

Die äußerst ersatzgeschwächte Associazione Sportiva, die mit Dylan Liban einen Mann auf der Bank hatte, dem jegliche Wettkampfpraxis fehlt, verkaufte ihre Haut in Lorsch so teuer wie möglich. Zweimal ging der SC Olympia in Führung, doch zweimal gelang den Lampertheimern der Ausgleich. Zwar gingen die Lorscher in der 26. Minute durch Youngster Sascha Lautenbach mit 1:0 in Führung, doch nur elf Minuten später vollendete Patrick Stoll einen schönen Spielzug über die linke Seite mit dem 1:1, als er den fliegenden Ball nur kurz berührte, und ihm so den entscheidenden Richtungswechsel gab. Aber schon in der 47. Minute führten wieder die Lorscher: Nach einer schönen Einzelleistung von Zaid Yacoub, der den Ball gekonnt behauptete, stand es 2:1. Aber Christian Sagara hielt die Azzurri im Spiel, in dem ihm das 2:2 gelang (72.). Die Schlussphase gehörte aber eindeutig dem SC Olympia, der nach Treffern von Michael Halfar (81.) und Luca Gaggiano (90. + 4.) einen 4:2-Sieg davontrug.

KSG Mitlechern – Groß-Rohrh. 1:1

Einen starken Auftritt hatte der FC Alemannia Groß-Rohrheim bei der KSG Mitlechtern, die sicherlich erst einmal die jüngste 0:6-Heimniederlage vor wenigen Tagen gegen die SSG Einhausen verdauen musste. Nachdem es lange Zeit torlos blieb, witterten die Alemannen nach der 1:0-Führung durch Fezan Malik in der 80. Minute plötzlich Morgenluft und standen kurz vor einem Auswärtserfolg. Aber Laurin Schneider, Angestellter beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05, machte dieses Vorhaben mit seinem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit zunichte – 1:1. hias