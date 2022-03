VfR bleibt oben dran

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat das Spitzentrio, zu dem auch der VfR Mannheim zählt, Siege eingefahren. Der SV Waldhof II feierte den nächsten Dreier. Fortuna Heddesheim musste dagegen wieder kurzfristig pausieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Waldhof II – Gommersdorf 2:0 (1:0)

Dank einer erneut starken Defensivleistung bleibt der SVW II nach dem 2:0 über den VfR Gommersdorf, dem dritten Sieg ohne Gegentor in der Rückrunde, auf dem Erfolgsweg. Für die Tore zeichneten dann auch noch beide Innenverteidiger verantwortlich. „Wir haben zu kompliziert gespielt, weil wir zu oft durch die Mitte kamen“, sagte Trainer Nico Seegert.

Seine Elf kam erst in der 29. Minute durch Patrick Hocker zu einer guten Chance, die Torwart Dennis Petrowski auf Kosten einer Ecke vereitelte. Diese nutzte Sören Lippert per Kopfball zur Führung (30.). Kurz nach der Pause erzielte Jan Just per Hacke nach einem Distanzschuss von Gillian Jurcher das 2:0 (50.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„In der zweiten Halbzeit haben wir mehr über die Flügel gespielt“, sah Seegert sein Team fortan sehr dominant. Die Gommersdorfer blieben bei ihren Angriffsbemühungen zu harmlos, so dass der Sieg der Hausherren zu keiner Zeit in Gefahr geriet. Auf Carl Kindermann, der sich in Durlach zwei Außenbänder gerissen hat, muss Seegert jedoch bis auf weiteres verzichten. rod

Kirrlach – VfR Mannheim 1:2 (0:1)

Der VfR startete schlafmützig, kam nach 20 Minuten aber zur ersten Chance und gleich zur Führung. Ali Ibrahimaj wurde im Kirrlacher Sechzehner unfair abgegrätscht und verwandelte den fälligen Strafstoß zur 1:0-Führung (23.). Doch Kirrlach war im ersten Durchgang besser und die Halbzeitführung der Rasenspieler entsprechend schmeichelhaft.

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff ließ VfR-Akteur Marcel Schwöbel im Zweikampf mit einem Kirrlacher Angreifer das Bein stehen, so dass dieser zu Fall kam. Olympia-Kapitän Patrick Roedling verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1 (47.). VfR-Keeper Marcel Lentz verhinderte danach mit guten Paraden den Rückstand. Nach 65 Minuten drückten die Mannheimer auf den Siegtreffer. Dieser fiel erst in der 87. Minute, als Bozidar Veskovac das Leder zum 2:1 über die Linie drückte. Die Mannheimer bleiben drei Punkte hinter dem Spitzenduo ATSV Mutschelbach und SV Spielberg. vfr

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Heddesheim – Langensteinb. abg.

Der SV Langensteinbach bekam nicht genügend Spieler zusammen. „Wir müssen nun mal schauen, wie das Sportgericht entscheidet“, sagte Fortuna-Coach Steffen Kohl. fvh