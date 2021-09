VfL Kurpfalz weiter mit Personalsorgen

Mannheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau hat am Sonntag, 15 Uhr, das nächste Derby in der Fußball-Landesliga vor der Brust. Das Team des Trainertrios Weber/Wigand/Genc bekommt es zu Hause mit der Spvgg 06 Ketsch zu tun. Beide Teams stehen bei jeweils 13 Zählern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es kommen Spieler zurück, die zuletzt gefehlt haben, aber leider haben sich nun wieder neue Akteure verletzt“, sagt Neckaraus Trainer Feytullah Genc. „Wir haben somit weiter Personalmangel. Da fehlt uns Qualität und die gesunden Spieler müssen nun durchspielen, gehen teilweise schon auf dem Zahnfleisch. Gerade in der Offensive können wir in wichtigen Phasen derzeit nicht nachlegen.“ Zuletzt verlor der VfL Kurpfalz bei der SG Horrenberg mit 0:2 und verpasste damit den Anschluss an die vorderen Plätze.

Scalamato kehrt zurück

Stürmer Daniel Gulde fällt weiter aus. Der Angreifer hat sich den Zeh gebrochen. Idris Yildirim ist noch im Aufbautraining. Patrick Piontek (Zerrung) und Mustafa Azad (Beruf) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. „Große Fragezeichen stehen noch hinter Lenny Schwabe, der wegen Muskelproblemen nicht trainieren konnte“, sagt Genc. Somit sieht es so aus, als müssten die Neckarauer erneut mit einer ganz anderen Mannschaft als noch am vergangenen Wochenende antreten.

Erfreuliche Nachricht: Defensivspezialist und Führungsspieler Giovanni Scalamato kehrt nach seiner Rot-Sperre in das Aufgebot des Tabellensiebten zurück. „Wir werden dennoch versuchen, eine Elf aufzustellen, die gegen Ketsch punkten kann.“ Die 06er um Coach Marco Rocca haben in Nils Haubrich und Leonce Eklou zwei torgefährliche Spieler, die beide jeweils schon fünf Tore erzielten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der FK Srbija Mannheim empfängt am Sonntag, 16 Uhr, den DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal. bol