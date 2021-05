VfL-Frauen jubeln mit DFB-Pokal

Köln. In den letzten Sekunden konnte Almuth Schult kaum hinsehen und verbarg die feuchten Augen in ihren Händen. Nachdem ihre Mannschafts-Kolleginnen vom VfL Wolfsburg trotz der Roten Karte für die Nationaltorhüterin zum siebten Mal in Folge den DFB-Pokal gewonnen hatten, stieß Schult einen Jubelschrei aus, rannte aufs Spielfeld und umarmte weinend alle Kolleginnen.

Beim 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt schoss Ewa Pajor in der 118. Minute – wie schon vor zwei Jahren beim 1:0 gegen Freiburg – das entscheidende Tor. Damit setzte Wolfsburg seine imponierende Pokal-Erfolgsserie fort und feierte den 42. Sieg in diesem Wettbewerb nacheinander, obwohl Kapitänin Schult die Rote Karte für eine ungeschickte Attacke beim Herauslaufen sah (98.).

„Es hatte alles, was dazugehört“, sagte Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg nach dem Abpfiff in Köln in der ARD zum spannenden Endspiel, mit dem sich Trainer Stephan Lerch vom VfL verabschiedete. Er wechselt im Sommer zur männlichen U 17 von 1899 Hoffenheim. „Pure Freude, aber auch Leere“, verspürte VfL-Angreiferin Svenja Huth. „Wir haben gezeigt, dass es eine absolute Willensleistung war und sind glücklich, dass wir den Pokal wieder mit nach Wolfsburg nehmen.“

Erbitterte Abwehrschlacht

Frankfurt hat im ersten Jahr nach der Fusion mit dem 1. FFC als Sechster den Europacup verpasst, nun blieb trotz großen Kampfes auch der erste Titel verwehrt. Der Vorgänger-Club, der Wolfsburg 2013 im Pokal zuletzt besiegte, ist mit neun Erfolgen immer noch Rekord-Gewinner, Wolfsburg hat nun deren acht. „Ein paar Mädels sind schon ziemlich mitgenommen“, sagte Frankfurts Laura Feiersinger. Der Außenseiter hielt im Finale leidenschaftlich dagegen. Die technische Überlegenheit des VfL war aber augenscheinlich.

Nach einer halben Stunde dann der Schock für die Eintracht: Kapitänin Tanja Pawollek verletzte sich bei einem Pressschlag mit Lena Oberdorf am Knie. Die 22-Jährige schrie vor Schmerzen und musste ausgewechselt werden. Direkt nach der Pause verletzte sich auch Wolfsburgs Joelle Wedemeyer möglicherweise schwerer und musste vom Feld. Der Druck des Seriensiegers wurde trotzdem immer größer, doch die Frankfurterinnen lieferten dem VfL eine erbitterte Abwehrschlacht, bis Pajor mit ihrem platzierten Flachschuss zur Matchwinnerin wurde. dpa