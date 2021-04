VfB Stuttgart plagen jetzt auch noch Corona-Probleme

Stuttgart. Im Endspurt der Fußball-Bundesliga häufen sich beim VfB Stuttgart die Probleme. Neben den ohnehin schwerwiegenden Verletzungsausfällen plagen nun auch noch Corona-Sorgen die Schwaben, die vor der Herausforderung gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) erstmals Quarantäne-Fälle in der Mannschaft bekanntgaben. Die verletzten Nicolas Gonzalez und Lilian Egloff sowie Verteidiger-Routinier Marcin Kaminski müssen sich als Kontaktpersonen vorsorglich für zwei Wochen isolieren. „Unsere Spieler sind negativ getestet worden“, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Dienstag und beruhigte: „Das hat keine Auswirkungen für uns.“ Was er meinte: Bei weitem hat es die Stuttgarter nicht so schlimm getroffen wie den abstiegsgefährdeten Liga-Rivalen Hertha BSC, dessen Mannschaft sich komplett in Quarantäne befindet – und den Spielplan deswegen durcheinanderwirbelt.

Stürmer Gonzalez und Talent Egloff trainierten aufgrund ihrer Verletzungen ohnehin getrennt von der Mannschaft. Ein positiver Corona-Fall in ihrer Reha-Gruppe zwingt sie nun dazu, sich vorerst ausschließlich Zuhause aufzuhalten. Bei Kaminski liegen die Hintergründe in seinem privaten Umfeld, er fällt aufgrund eines positiven Corona-Falls in der Kita seines Kindes aus.

Geschwächt gegen Wolfsburg

Doch natürlich hat es auch Folgen für den VfB, dass nun nicht mehr nur der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt von den Quarantäne-Regelungen betroffen sind. Zum einen nimmt es Kaminski die Chance, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Beim 1:2 beim 1. FC Union Berlin war der 29-Jährige für den gesperrten Marc Oliver Kempf in die Startelf gerutscht. Kempf kehrt zwar zurück, Konstantinos Mavropanos muss nun aber wegen seiner fünften Verwarnung zusehen. Auch gegen den Tabellendritten aus Wolfsburg gibt es damit die Gelegenheit für einen zuletzt nicht gesetzten Verteidiger, sich zu zeigen. Als Optionen gelten Atakan Karazor und Pascal Stenzel. Zum anderen verschwindet der umworbene, aber in dieser Saison bereits mehrfach verletzte argentinische Nationalstürmer Gonzalez immer mehr in der Versenkung. Dass er sich nun nur in den eigenen vier Wänden auf einem Rad oder per Online-Training fit hält, dürfte ihn für andere Clubs zumindest nicht interessanter machen. Matarazzo hofft, ihn zumindest an den letzten beiden Spieltagen einsetzen zu können. „Sicherlich ist das nicht förderlich, wenn er nur zu Hause trainieren kann“, sagte Matarazzo. dpa