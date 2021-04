Stuttgart. Vielleicht ist es eine interne Wette zwischen Pellegrino Matarazzo und Sven Mislintat? Wer als Erster das Wort „Europapokal“ in den Mund nimmt, hat verloren. Trainer und Sportdirektor des VfB Stuttgart umschifften nach dem 1:0 gegen Werder Bremen am Sonntag gekonnt die Thematik. Dabei ist der VfB als Achter, punktgleich mit dem Siebten Union Berlin und Neunten Mönchengladbach, mittendrin im Rennen um die Ränge fünf, sechs und sieben, die allesamt das Ticket nach Europa bedeuten könnten. „Wir sind immer gut gefahren, auf unsere Leistung zu schauen“, sagte Pellegrino Matarazzo und lächelte jede Frage nach Europa weg. Träumen helfe nicht, ergänzte Sven Mislintat. Aber es macht Spaß – und darf ab sofort doch erlaubt sein.

39 Punkte haben die Schwaben gesammelt. 40 sind das Ziel. „Den einen Punkt wollen wir nächste Woche holen, mindestens“, sagte Mislintat, ohne den Eindruck zu vermitteln, dass man danach umgehend den Spielbetrieb einstellt. Der VfB ist zeitnah im Bonusbereich unterwegs. Dort hat man nichts zu verlieren, wenn man keine neuen Ansprüche formuliert, was jeder auch tunlichst vermeidet.

Glücklicher Dreier

Beim glücklichen 1:0 gegen Bremen spielten die Schwaben allerdings auch nicht unbedingt wie ein Team von Europa-Format. Ohne das verletzte Trio Silas Wamangituka, Nicolas Gonzalez und Orel Mangala fehlte es vor allem offensiv an Kreativität, Präzision, Wucht und Durchschlagskraft.

Es war ja vielleicht auch schon ein Vorgriff auf die nächste Saison, wenn möglicherweise der eine oder andere Youngster zu einem Top-Club gewechselt ist. Und Jungs aus der zweiten Reihe wie U 21-Nationalspieler Mateo Klimowicz und Tanguy Coulibaly in der ersten Reihe stehen werden. „Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht“ redete Mislintat das Ersatzduo hinterher etwas stärker, als es auf dem Feld tatsächlich war. Die Botschaft dahinter: Wir bleiben wettbewerbsfähig, auch ohne unsere Stars. Hängenbleiben wird von diesem Arbeitssieg am Ostersonntag wenig. Nur diese eine Szene in Minute 81, als Bremens Ludwig Augustinsson von Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly bedrängt eine Flanke von Borna Sosa ins eigene Tor köpfte. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt Borussia Dortmund.

