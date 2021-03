Heddesheim. Der FV Fortuna Heddesheim hat die Trainerfrage bei seiner zweiten Mannschaft in der Fußball-Kreisklasse A2 geklärt. Thomas Jöhl, der das Team bereits seit 2017 betreut, wird mindestens eine weitere Spielzeit dranhängen und die Entwicklung der Fortuna-Reserve fortsetzen. „Die Verantwortlichen haben betont, dass sie mit meiner Arbeit und der Zusammenarbeit untereinander sehr zufrieden sind und gerne hätten, dass ich weitermache. Da von meiner Seite die gleiche Zufriedenheit besteht, haben wir uns schnell auf die weitere Zusammenarbeit geeinigt“, sagt Jöhl.

Der erfahrene Trainer hatte den FV Fortuna Heddesheim II im dritten Jahr nach dem A-Klassen-Aufstieg übernommen und mit den Plätzen neun, vier und drei eine kontinuierliche Steigerung erreicht sowie stets Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auf- und ins Team eingebaut. „Wir messen uns in einer guten Mannheimer Liga mit ersten Mannschaften und spielen um den Kreisliga-Aufstieg mit. Das soll auch in meiner vierten Saison so sein“, blickt Jöhl voraus. Signale, dass sich sein Kader in der nächsten Saison verändern könnte, haben ihn bislang noch nicht erreicht. Aktuell liegt Heddesheim II in der eingefrorenen Saison auf Rang fünf. wy