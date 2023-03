Vertrauen in Hornberger

Mannheim. Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Ligist SSV Vogelstang hat ein Zeichen gesetzt und für die kommende Saison bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Trainer Karl Hornberger hat ligaunabhängig seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. „Ausschlaggebend war für mich die Sicherheit, die der Verein ausstrahlt. Trotz der sportlichen Situation steht der Vorstand hinter uns“, erklärt Hornberger.

Auch sein Co-Trainer Marvin Ruf, ein weiterer wichtiger Faktor für die Verlängerung Hornbergers, wird mit in die nächste Spielzeit gehen. Zudem konnte der Verein in der Sportlichen Leitung einen Coup landen. Ab der Saison 2023/24 wird Dominik Wallerus, im Fußballkreis bekannter Toptorjäger und derzeit noch in Diensten des Kreisligisten VfB Gartenstadt, in die Abteilungsleitung des SSV Vogelstang wechseln. Seinen Vertrag beim Kreisligisten, der bis Juni 2024 datiert, wird Wallerus aber parallel ebenfalls erfüllen. wy