Frankfurt. Joachim Löw hat schon vor dem Start in die WM-Qualifikation einen wichtigen Sieg errungen und ein Last-Minute-Go für sein England-Quintett bekommen. Einen Tag vor der geplanten Nominierung durch den Bundestrainer teilte das Gesundheitsamt Duisburg mit, dass es für die in der Premier League beschäftigten Fußball-Nationalspieler eine Einreiseerlaubnis gibt.

„Im Einklang mit der aktuell gültigen Corona-Einreiseverordnung Nordrhein-Westfalen“ gäbe es „die Zustimmung für die Einreise“, hieß es in einer Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstagnachmittag.

Löw kann somit am Freitag Ilkay Gündogan von Manchester City, das Chelsea-Trio Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger und möglicherweise auch Ersatztorwart Bernd Leno vom FC Arsenal nominieren und auch in den beiden Spielen auf dem Weg zur WM 2022 in Katar am 25. März gegen Island und am 31. März gegen Nordmazedonien jeweils in Duisburg einsetzen.

„Diese Zustimmung jedoch ist gebunden an äußerst strenge zusätzliche Auflagen an den Deutschen Fußball-Bund (DFB)“, hieß es von Verbandsseite. So müssen die Akteure innerhalb der DFB-Blase nochmals isoliert bleiben. Auch die in England spielenden Isländer dürfen in Duisburg spielen. dpa