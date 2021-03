Frankfurt/Ried. Nur wenige neue Erkenntnisse hat die Verbandsvorstandssitzung des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) am Donnerstagabend gebracht. Wann der Trainings- und Spielbetrieb bei den Amateuren wieder anlaufen kann, bleibt auch nach der virtuellen Konferenz, an der Präsidiumsmitglieder, Regionalverantwortliche und Kreisfußballwarte teilnahmen, offen.

„Im Rahmen der Diskussion wurde deutlich, dass unter den Kreisfußballwarten noch kein abschließendes Meinungsbild herrscht. Die Einschätzungen sollen nun in Kreiskonferenzen noch näher über zwei Optionen, nämlich Durchführung der Vorrunde oder Annullierung der Meisterschaftsrunde, unter die Lupe genommen werden. Die Beiträge und Ansichten der Vereine spielen dabei eine große Rolle“, wird HFV-Präsident Stefan Reuß in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Zeit bis 28. März

Eine ruhige Hand ohne übereilte Entschlüsse habe sich bei solch weitreichenden Entscheidungen bisher bewährt, teilt Reuß mit: „Im Rahmen einer Entscheidung wünschen wir uns ein einheitliches landesweites Vorgehen für Männer-, Frauen- und Jugendfußball, denn wir sitzen alle in einem Boot und gehören als Fußballfamilie zusammen. Dabei müssen wir den Blick auch bereits nach vorne auf die kommende Spielzeit richten und mit alternativen Spielklassenmodellen mehr Flexibilität gewährleisten.“

Da die Verordnungen bis 28. März gültig seien, sollen die Ergebnisse der Kreiskonferenzen bis 25. März gebündelt werden, um eine finale Entscheidung zu treffen, schreibt der HFV weiter. Bei einer Annullierung werde in den Kreisen nach Möglichkeiten gesucht, die Zeit fußballerisch zu nutzen. „Der Weg einer Entscheidung bezüglich der Spielrunde ist dieses Jahr noch komplizierter als im letzten Jahr“, erklärt HFV-Vizepräsident Torsten Becker: „Die Inzidenzzahlen sind aktuell leider besorgniserregend.“

Reiner Held, der Kreisfußballwart Bergstraße, will die Kreiskonferenz Ende nächster Woche abhalten. „Dort werden den Vereinen die zwei Optionen nähergebracht. Danach wird ein Meinungsbild eingefangen, das ich bei der nächsten Verbandsvorstandssitzung am 27. März weitergeben werde“, erläutert der Bürstädter: „Bei mir halten sich die Vereine noch bedeckt, aber sie werden so langsam unruhig, wenn keine Entscheidung getroffen wird.“

Im „Südhessen Morgen“ haben sich schon einige Vereinsvertreter klar für eine Annullierung ausgesprochen. Einer, der diesen Wunsch bekräftigt, ist Thorsten Göck. „Bei aller Hoffnung sollte man dem Untier jetzt ins Gesicht schauen und endlich eine Entscheidung treffen“, findet der Sportausschusschef der FSG Riedrode. Göck befürchtet: „Es wird nicht einen Sonntag dauern, bis irgendeine Mannschaft wieder in Quarantäne muss.“ Die ausstehende Entscheidung bei den Senioren ist nur ein Aspekt, der den FSG-Funktionär erzürnt. „In der Jugend dürfen Kinder bis 14 Jahre trainieren, 15-Jährige aber nicht. So etwas können nur Leute entschieden haben, die mit Fußball nichts zu tun haben. Mir fehlen da Fingerspitzengefühl und Erfahrung“, kritisiert Göck die geltende politische Verordnung: „Hier hätte man nach Jugendklassen trennen müssen. Erklär’ mal vor einer Mannschaft mit 20 Spielern, dass zwei nicht mittrainieren dürfen.“ Eine solche Situation hat es in dieser Woche beim Bürstädter Jugendförderverein tatsächlich gegeben (wir haben berichtet).

Einfach zurück auf den Platz

Dass eine Einfachrunde, wie sie der HFV in Betracht zieht, noch durchführbar ist, glaubt Göck nicht – erst recht nicht bis zum Stichtag 13. Juni. „Diese Rechnung geht schon jetzt nicht mehr auf“, meint der FSG-Verantwortliche: „Vollkontakttraining ist für mich noch sehr weit weg.“ Der Verband versteife sich außerdem zu sehr darauf, die Runde fortzusetzen, so Göck: „Im Moment schreit keiner danach, wieder Punktspiele zu bestreiten. Die Leute wollen einfach wieder zurück auf den Sportplatz und die Kameradschaft spüren.“

Dabei müsse die Gesundheit im Vordergrund stehen, betont Göck: „Die Welt geht nicht unter, wenn die Gruppenliga keinen Aufsteiger melden kann.“ Dem Kreisfußballwart spricht der Riedroder Sportausschuss ein Lob aus: „Reiner Held steht mit vielen Vereinen im dauerhaften Kontakt. Er hat den Finger am Puls der Zeit und der Mannschaften. An Leuten wie ihn könnte sich manch einer im Verband eine Scheibe abschneiden.“