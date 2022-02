Unsichere Zukunft bei SG Olympia/VfB

Lampertheim. Auf dem 13. Tabellenplatz überwintert die SG Olympia/VfB Lampertheim in der Fußball-Kreisliga B. Und dies kann keinem der Verantwortlichen, die vor Saisonstart einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel ausgaben, gefallen.

Da spielt es auch keine Rolle, ob die Spielgemeinschaft zwischen den beiden traditionsreichen Lampertheimer Vereinen über die Saison hinaus fortgesetzt wird oder nicht. Ungeachtet dessen möchte die SG unbedingt den Klassenerhalt in der schaffen, was aber nicht gerade einfach werden wird. Zwar könnte mit der bereits abgeschlagenen Mannschaft von Türkspor Wald-Michelbach der erste Absteiger fast schon feststehen, doch nach wie vor zählen die Lampertheimer zu den Kandidaten, die einen Abstieg in die C-Liga ebenso befürchten müssen.

„Gerade in den späten Herbstmonaten habe ich die Mannschaft in einer Schwächephase gesehen“, blickt SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres auf einige Spiele zurück, bei denen es für seine Mannschaft nichts zu holen gab. Gerade die Niederlagen gegen die beiden Reserven der Spielvereinigung Fürth und der Tvgg Lorsch kurz vor der Winterpause sind dem rührigen Funktionär immer noch ein Dorn im Auge.

Aber es gibt auch Punkte, die Andres recht gut gefallen haben. Beispielsweise das Auftreten der Lampertheimer in der Frühphase der Saison. „Von Ende August bis Ende September haben wir In vier Wochen sieben Begegnungen bestritten. Da hat die Mannschaft alle Körner herausgehauen und sich gut verkauft“, lobt Andres.

Neuer Torhüter Tecklenburg

In der Winterpause hat sich das Gesicht der Mannschaft geringfügig verändert. Torhüter Angelo Schneider hat sich der SG Hemsbach angeschlossen und Matthias Hecher tritt aus beruflichen Gründen kürzer. Außerdem brach sich Spielmacher Thomas Gerner bei der 2:3-Auswärtsniederlage im Vorbereitungsspiel beim ambitionierten Mannheimer A-Ligisten TSG Rheinau den Mittelfuß und fällt wohl bis zum Saisonende aus.

Aber es gibt auch Zugänge. Zum Beispiel auf der Torhüterposition, denn Nils Tecklenburg, der zuvor beim nordhessischen TSV Landwehrhagen zwischen den Pfosten stand, bietet sich als Alternative für Kirill Dorngov an. Mit Karsten Krämer (Eintracht Bürstadt II) kehrt ein alter Bekannter ins Adam-Günderoth-Stadion zurück, der zuletzt in der Saison 2015/16 unter dem damaligen Trainer Thomas Roth für Olympia Lampertheim spielte. Außerdem stehen Samin Sengün, Ferhan Güllü, Furkhan Disli nun häufiger zur Verfügung als in den Herbstmonaten, in denen sie aus beruflichen Gründen gelegentlich nicht dabei sein konnten. Auch Matthias Gerlich und Fabrice Makamba haben das Mannschaftstraining inzwischen wieder aufgenommen.

Inzwischen hat die Spielgemeinschaft schon viele Gespräche mit den Spielern für die kommende Saison geführt. „90 Prozent der Spieler haben uns eine Zusage gegeben und auch mit Trainer Thomas Düpre haben wir ebenfalls schon verlängert“, berichtet Patrick Andres.

Fraglich ist jetzt nur noch, ob der FC Olympia in der kommenden Saison als Teil einer Spielgemeinschaft mit dem VfB in der Kreisliga B agiert oder wieder getrennt voneinander. Auch eine andere Möglichkeit ist gar nicht einmal so unrealistisch: Die Olympia tut sich mit der AS Azzurri zusammen. In einer solchen „blauen“ Spielgemeinschaft würde die erste Mannschaft mit vielen Azzurri-Spielern in der Kreisoberliga Bergstraße kicken. Die zweite Mannschaft würde mit vielen Olympianern in der Kreisliga B ihr sportliches Glück suchen. hias