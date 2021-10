Sandhausen. Es sind unruhige Zeiten, in denen der SV Sandhausen und der SV Werder Bremen aufeinandertreffen. Beim SVS legt Trainer Alois Schwartz großen Wert darauf, dass sich die Mannschaft anders präsentiert als noch im jüngsten Heimspiel beim 1:6 gegen Darmstadt, dem ein 1:1 beim FC Hansa Rostock folgte. An der Ostsee überzeugten die Kurpfälzer vor allem in kämpferischer Hinsicht.

„Vor der Saison habe ich mir gewünscht, dass wir auswärts endlich wieder punkten. Jetzt, nach zehn Spieltagen, wünsche ich mir bessere Leistungen bei den Heimspielen“, sagte Mikayil Kabaca zwei Tage vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr). Der Sportliche Leiter sieht seine Mannschaft aber wieder auf dem richtigen Weg und auch Schwartz erkannte in Rostock eine Menge Positives: „Wir haben 60 Minuten ordentlich gespielt und uns am Ende den Punkt verdient.“

Kurzer Geduldsfaden

Ohne Zähler trat der SV Werder Bremen die Heimreise aus Darmstadt an. Beim 0:3 fehlte es an allen Ecken und Enden. Wie kurz der Geduldsfaden an der Weser nach dem schwachen Saisonstart ist, zeigt die Schlagzeile, die folgte. Stürmer Niclas Füllkrug wurde nach einer Auseinandersetzung mit Clemens Fritz, Leiter Profifußball, vom Training freigestellt. Inzwischen ist er begnadigt – auf besonderen Wunsch seines Coachs Markus Anfang.

In Sandhausen bestreitet Schwartz, dass die Unruhe beim Gegner seiner Mannschaft in die Karten spielt. „Natürlich bekommt man mit, was los ist. Aber ich denke, dass die Bremer stark genug sind und eine Reaktion zeigen werden. Ich erwarte einen offensiv ausgerichteten Gegner und deswegen konzentriere ich mich auf mein Team und die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben“, sagte Schwartz. Dabei kann der Coach wieder auf Christian Conteh und Janik Bachmann zurückgreifen.

