UnerwartetesTorfestival

Sandhausen. In ihrer Jubeltraube nach dem Abpfiff schubsten die Fußballprofis des SV Darmstadt 98 lachend ihren Trainer Torsten Lieberknecht über den Rasen. Mit dem 6:1 (2:1) beim SV Sandhausen feierten die Lilien am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga ein unerwartetes Torfestival. „Nach der Pause haben wir uns dann in einen Rausch gespielt“, sagte Lieberknecht bei der Pressekonferenz. „Trotzdem hatte man in der ersten Halbzeit nicht das Gefühl, dass wir heute mit so einem Ergebnis vom Platz gehen würden.“ Zugleich schockten die Gäste den neuen SVS-Trainer Alois Schwartz, dessen Mannschaft bei seinem ersten Heimspiel nach seiner Rückkehr „ein bisschen vorgeführt wurde“.

Die Darmstädter entfernten sich dank des ersten Auswärtssiegs in dieser Saison von der Abstiegszone. Die Nordbadener bleiben auf dem Abstiegsrelegationsrang, ihren schwachen Auftritt quittierten die Zuschauer zunehmend mit Pfiffen. Sandhausen zeigte eine Woche nach dem 2:1 bei Hannover 96 von Beginn an fahrlässige Nachlässigkeiten. Den frühen Rückstand durch Philip Tietz nach einem Freistoß von Tobias Kempe schon nach einer guten Minute konnte Alexander Esswein (19.) zwar noch ausgleichen.

Nach der Pause nahm das Debakel für die in der Defensive ganz schwachen Gastgeber dann aber seinen Lauf. Darmstadt konnte oft ohne wirkliche Gegenwehr zum Abschluss kommen. Zweimal Luca Pfeiffer (35./57.), Benjamin Goller (47.), erneut Tietz mit seinem achten Saisontor und Emir Karic (73.) sorgten für einen auch in der Höhe verdienten Erfolg der Lilien. dpa