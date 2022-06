Undankbare Aufgabe für die DJK Fortuna

Edingen-Neckarhausen. Die Aufgabe hätte undankbarer nicht sein können. Die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen benötigt einen Sieg im letzten Spiel, um bei zeitgleicher Schützenhilfe der Spvgg 06 Ketsch II gegen den FC Badenia Hirschacker noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Doch der Gegner der DJK Fortuna ist kein Geringerer als der Spitzenreiter FV 1918 Brühl II, der ebenfalls zum Siegen verdammt ist, um sein Meisterstück zu machen.

„Wir wollen versuchen, Brühl II zu ärgern. Aber man muss auch realistisch sein und auf die Tabelle schauen“, sagt DJK-Trainer Maik Meissner. „Brühl II hat zuletzt 17:0 gewonnen, das nötigt schopn Respekt ab.“ Am vergangenen Wochenende hat es in der Doppelgemeinde ordentlich gebebt. Während beim FC Viktoria durch den nun feststehenden Direktabstieg die Grundmauern erschüttert wurden, sind bei der nur wenige Kilometer entfernten DJK Fortuna einige Steine an Last abgefallen. „Wir haben schon aufgeatmet. Man hat gemerkt, wie das der Mannschaft gut getan hat. Sie saß noch lange nach dem Spiel zusammen“, blickt Meissner auf den 3:1-Sieg gegen den SV 98/ 07 Seckenheim, der zumindest den Direktabstieg verhinderte.

Gegen Brühl II will man nun nicht ins offene Messer laufen, Hurrafußball ist nicht angesagt, wenngleich der DJK-Coach seinem Team das Stürmen nicht verbieten will. „Das Problem ist, dass die Mannschaft gar nicht einzubremsen ist und nach vorne spielen will“, so Meissner. Mit einem Auge schaut er allerdings schon auf die Relegationsspiele. Hier würde es gegen den SV Laudenbach gehen, den man bislang noch nicht beobachtet hat. wy

