Umbruch beim TSV Neckarau

Mannheim. Einen Wechsel in der Sportlichen Leitung wird es nach dem Ende dieser Saison beim Fußball-Kreisligisten TSV Neckarau geben. Sowohl Trainer Matthias Starke als auch Abteilungsleiter Julian Bonerewitz werden im Juni 2022 ihre Ämter zur Verfügung stellen. Immerhin Bonerewitz wird dem Verein aber weiterhin in neuer Funktion erhalten bleiben.

„Ich bin seit sechs Jahren Abteilungsleiter und der Zeitfaktor war schon enorm. Nach dieser Saison kümmere ich mich um die Themen Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit und bin Teil eines Vereinsentwicklungsteam“, erklärt Bonerewitz. Für Matthias Starke hingegen wird der Ball nach der Spielzeit 2021/22 erst einmal ruhen. „Ich bin vom Spieler und Kapitän zum spielenden Co-Trainer und dann zum Trainer nahtlos übergegangen. Es war definitiv das, was ich auch wollte, da ich ohne Fußball nicht kann“, berichtet Starke. „Zuletzt war das aber alles sehr zeitintensiv und ich habe während der Corona-Zeit gemerkt, dass es auch noch etwas anderes gibt.“

Mehr Zeit für das Private

Aus diesem Grund hat sich Starke entschieden, eine Pause einzulegen und seiner Frau mehr Zeit zu widmen. Dass er dem Fußball komplett den Rücken kehren wird, das glaubt auch Starke nicht. „Ich bin zu sehr mit dem Fußball verbunden, so dass es irgendwann mit Sicherheit weitergehen wird“, so Starke.

Wer seine Nachfolge beim TSV Neckarau antreten wird, ist noch nicht bekannt. Bonerewitz betont jedoch, dass die Gespräche mit einem Kandidaten bereits „beiderseits in einem fortgeschrittenen Stadium“ sind, so der (Noch-)Abteilungsleiter. Eines stellt er aber abschließend klar: „Wir sind mit dem Sportlichen sehr zufrieden, so dass wir zu diesem Zeitpunkt auch guten Gewissens Platz machen können.“ Der TSV Neckarau steht in der Fußball-Kreisliga auf Rang sieben. wy

