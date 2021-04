Berlin. Der Stadt München droht das Aus als EM-Gastgeber in diesem Sommer – und die Zeit wird knapp. Die bayerische Landeshauptstadt, in der die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft stattfinden sollen, gehört zu den vier Standorten, die bis zum 19. April ihre Pläne für das Turnier nachreichen müssen, wie die Europäische Fußball-Union mitteilte. Dann werde endgültig über die Ausrichtung der Partien entschieden. Kernpunkt ist die Zulassung von Zuschauern, die acht EM-Städte inmitten der Corona-Pandemie bereits zugesichert haben.

Gemeinsam mit München sind Rom, wo am 11. Juni das Eröffnungsspiel angepfiffen werden soll, Bilbao und Dublin fraglich. London, Glasgow, Amsterdam, Kopenhagen, Budapest, Bukarest, St. Petersburg und Baku listetne die UEFA mit verschiedenen Angaben zu den möglichen Auslastungen der Stadien auf. Der Münchner Partnergastgeber Ungarn will in Budapest sogar Spiele vor volle Rängen ermöglichen.

München hatte zuletzt mitgeteilt, „weiterhin mit verschiedenen Szenarien, was mögliche Zuschauer im Stadion betrifft“, zu planen. dpa