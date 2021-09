„Über zwei Drittel auf Augenhöhe“

Leverkusen. Dominik Kohr wollte die zweite Saison-Niederlage mit dem FSV Mainz 05 zum persönlichen Bundesliga-Jubiläum nicht als Rückschlag einordnen. „Wir kommen zu solchen Gegnern mittlerweile nicht mehr, um zu zittern und zu hoffen, dass wir was holen. Das haben wir gezeigt und es eigentlich über weite Strecken gut gemacht. Umso ärgerlicher ist es, dass wir verloren haben, weil mehr drin war“, sagte der Mittelfeldspieler nach dem 0:1 (0:0) bei Bayer Leverkusen und fügte mit Blick auf seinen 200. Einsatz im Fußball-Oberhaus stolz hinzu: „Das ist schon ein Meilenstein. Das schafft man nicht alle Tage.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Sportdirektor Martin Schmidt nahm viel Positives mit. „Ein Unentschieden war hier drin für uns. Wir waren über zwei Drittel des Spiels auf Augenhöhe. Das gibt uns Mut und Selbstvertrauen“, sagte der Schweizer über den Auftritt der 05er am Samstag vor 16 624 Zuschauern beim Europa-League-Teilnehmer und neuen Tabellenzweiten.

Wirtz bricht Podolski

Der Mainzer Marcus Ingvartsen vergab eine hochkarätige Chance. © dpa

RekordTrainer Bo Svensson war dagegen richtig sauer. „Ich muss mich vielleicht selber hinterfragen. Ob ich es nicht deutlich genug gemacht habe, was hier gefordert war, um erfolgreich zu sein. Das war schläfrig und zu passiv“, kritisierte der Däne die Schwächephase nach der Pause, in der die Mainzer prompt den entscheidenden Gegentreffer durch Jung-Nationalspieler Florian Wirtz (62.) kassierten. Mit 18 Jahren und 145 Tagen ist Wirtz nun der jüngste Spieler, der es in der Bundesliga auf zehn Tore gebracht hat. Diesen Rekord hielt zuvor Weltmeister Lukas Podolski.

„70 Minuten reichen nicht, das ist bitter und ärgerlich. Es braucht 90 gute Minuten, um hier was mit zu nehmen“, haderte Torwart Robin Zentner mit dem Ausgang der Partie. Vor der Pause hatten die Mainzer mit ihrer 5-3-2-Formation dem Favoriten noch enorme Probleme bereitet. „Ich denke, wir haben die erste Halbzeit gut verteidigt, wenig zugelassen, vorne immer wieder gut die Bälle gehalten und Chancen gehabt“, resümierte Zentner. Nach dem Gegentor strafften sich seine Vorderleute wieder und wären fast noch zum Ausgleich gekommen. Marcus Ingvartsen scheiterte in der 89. Minute aber an Bayer-Torwart Lukas Hradecky.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weiter im Soll

Mit zehn Punkten sind die 05er trotz der Niederlage weiter im Soll und stehen immer noch in der oberen Tabellenhälfte. Nicht nur Kohr ist daher zuversichtlich, was den weiteren Saisonverlauf angeht. „Wir haben das Zeug dazu, auch gegen Top-Clubs gut zu spielen und Punkte zu holen. Das ist der neue Weg, den wir eingeschlagen haben“, sagte der 27-Jährige. dpa