U 21 und die Lehren aus der Lektion

Ingolstadt/Aspach. Nach dem schmerzhaften Rückschlag auf dem Weg zur EM-Endrunde sehnt die deutsche U-21-Nationalmannschaft den Jahresabschluss herbei. Der Europameister strebt nach der höchsten Niederlage seit sechs Jahren beim 0:4 (0:3) gegen Polen mit aller Macht einen klaren Sieg gegen Fußball-Zwerg San Marino an. „Wir wollen am Dienstag ein gutes Ergebnis einfahren, um dann doch wieder mit einem ganz guten Gefühl nach Hause fahren zu können“, forderte Kapitän Jonathan Burkardt für die Partie (18.15 Uhr/Pro7Maxx).

Mit versteinerten Mienen hatten Burkardt und Trainer Antonio Di Salvo im Nebel von Großaspach versucht, die bittere Lektion im Kampf um das EM-Ticket zu erklären. „Es ist entscheidend: Wie reagiert die Mannschaft darauf“, sagte der Mainzer Burkardt, „wie nimmt sie das auf, wie entwickelt sie sich. Lernen wir was daraus oder eben nicht.“ Immerhin bleibt Deutschland in der EM-Qualifikation Erster vor Israel (beide zwölf Punkte) und Polen (10). Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien.

„Es gibt Rückschläge“

Bittere Klatsche: Jonathan Burkardt beim 0:4 gegen Polen. © dpa

Wichtig werden nach dem fest eingeplanten Sieg gegen San Marino – mit 0:19 Toren und fünf Niederlagen Gruppenletzter – aber vor allem die weiteren Entwicklungsschritte sein. Glückt es, wie nach der bis zum Freitag letzten Niederlage? Im September 2020 gab es ein ebenfalls ernüchterndes 1:4 gegen Belgien – ein Dreivierteljahr später wurde das deutsche Team Europameister.

„Wenn man das Spiel nur für sich nimmt, fühlt sich das natürlich zum Kotzen an, da hat jeder einen Hals“, sagte Co-Trainer Daniel Niedzkowski. „Aber wir sind jetzt schon lange mit U-21-Mannschaften in der Arbeit und wissen, dass es immer mal Rückschläge gibt und dass du aus Rückschlägen manchmal gestärkt zurückkommst.“ dpa

