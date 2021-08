TVL verliert verrücktes Riedderby mit 3:5

Lampertheim. Auf dem Kunstrasen im Lampertheimer Sporztentrum Ost sahen die 70 Zuschauer am Sonntag ein verrücktes Kreisoberligaduell zwischen dem TV Lampertheim und der SSG Einhausen, indem die Hausherren aus Lampertheim trotz einer 2:0-Halbzeitführung am Ende mit 3:5 unterlagen.

Nach dem Abpfiff der Partie blieb TVL-Coach Christian Schmitt erst einmal wie versteinert auf der Trainerbank sitzen, während SSG-Trainer Hagen Brinkmann sein Team um sich versammelt hatte, um lautstark den „Auswärtssieg“ zu feiern.

„Wenn man nach einer 2:0-Führung ein Spiel noch mit 3:5 verliert, dann glaube ich kann jeder nachvollziehen, dass man sehr enttäuscht ist“, hatte sich für Schmitt die Heimniederlage nach den ersten 45 Minuten noch nicht abgezeichnet. „Da standen wir auch in der Defensive sehr gut, aber im zweiten Abschnitt hat das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft erheblich nachgelassen“, sah Schmitt auch in der frühen verletzungsbedingten Auswechselung von Maximilian Busch nach 35 Minuten einen Knackpunkt in der Partie, weil den Spargelstädtern nun ein Ideengeber im Mittelfeld fehlte.

„Wir haben immer an uns geglaubt und hatten am Ende wohl auch noch etwas mehr Kraft als der TVL. Diesen Sieg nehmen wir natürlich gerne mit, schließlich haben wir einen 0:2 und 2:3-Rückstand gedreht und noch gewonnen. Dafür muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen“, strahlte Gästecoach Brinkmann dagegen nach einem Riedderby, das beiden Trainern einiges abverlangte.

Start verschlafen

Nachdem die Kreisoberligabegegnung von Schiedsrichter Bastian Schäfer (SG Dornheim) mit 13-minütiger Verspätung angepfiffen wurde, weil der Unparteiische nach einem kleinen Autounfall später in Lampertheim eingetroffen war, schienen die Gäste zu Beginn noch in der Kabine zu sein, als Mirco Wegerle bereits nach zwei Minuten zum 1:0 für den TVL traf. Die SSG hatte sich noch nicht richtig berappelt, da zappelte der Ball schon wieder im Tor der Gäste, als Tim Gärtner nach Wegerle-Zuspiel auf 2:0 (5.) erhöhte. „Da waren wir noch gar nicht richtig auf dem Platz, obwohl ich die Mannschaft darauf hingewiesen hatte, von Beginn an wach zu sein und die Zweikämpfe anzunehmen“, schmeckte Trainer Brinkmann dies gar nicht. Zwar hatte Simon Winkler zwischen den beiden TVL-Treffern den 1:1-Ausgleich auf dem Fuß, doch er verfehlte das von Eric Kamprath gehütete Lampertheimer Tor (3.). „Wir haben es versäumt, aus unseren Chancen das 3:0 zu machen“, hatte Schmitt am Spiel seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten ansonsten nicht allzu viel zu bemängeln.

Dies sollte sich zu Beginn der zweiten Hälfte schlagartig ändern. Nun waren es die Gastgeber, die den Beginn komplett verschliefen. Enrico Claus verkürzte in der 47. Minute zunächst auf 2:1 und kaum eine Minute später traf Marvin Knaup zum 2:2-Ausgleich (48.). Der TVL kam aber noch einmal zurück, als Claus die Ausführung eines TVL-Freistoßes behinderte und daraufhin eine zehnminütige Zeitstrafe bekam. Diese war kaum ausgesprochen, da traf Mirco Wegerle zum 3:2 (53.). Die Gäste ließen sich davon aber nicht beirren und nachdem Sebastian Metz das 3:3 (76.) erzielt hatte, war es Andreas Knaup der mit seinem Doppelpack in der 79. und 90. Minute die SSG den Sieg bejubeln ließ.