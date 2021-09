TVL lässt Schlusslicht keine Chance

Ried. Wichtige Zähler im Abstiegskampf hat der FC Alemannia Groß-Rohrheim mit dem 1:0-Heimsieg über Eintracht Wald-Michelbach II geholt. Der TV Lampertheim bezwang zu Hause Schlusslicht Starkenburgia Heppenheim mit 4:0. Mit einem 2:2 mussten sich die Lampertheimer Azzurri beim VfL Birkenau begnügen. Ein böses Erwachen gab es für den VfR Bürstadt, der bei der SG Odin Wald-Michelbach mit 2:10 unterlag.

Groß-Rohrh. – W.-Michelb. II 1:0

„Hauptsache gewonnen.“ Klaus Anthes, dem Vorsitzenden des FC Alemannia Groß-Rohrheim fiel nach dem Heimsieg seiner Mannschaft ein Stein vom Herzen. Sehr wohl nahm er nämlich zur Kenntnis, dass auch die Gäste aus dem Odenwald immer wieder gute Chancen hatte, die zu einem Treffer hätten führen können.

Ganz besonders brenzlig wurde es in der 65. Minute, als nach einem rustikalen Einsatz von Rohrheims Verteidiger Filipe Leao Ferreira Schiedsrichter Marcel Köhler auch auf Strafstoß hätte entscheiden können. Und es gab noch viele weitere gute Möglichkeiten für die Wald-Michelbacher, die allerdings manchmal etwas zu umständlich mit langen Bällen operierten.

In der hartumkämpften Begegnung hatte aber auch der FC Alemannia immer wieder gute Chancen. Eine davon in der 70. Minute, als Wald-Michelbachs Torwart Tim Wiegand mustergültig eine Chance des eingewechselten Groß-Rohrheimers Harwin Alsharou entschärfte. Neun Minuten später fiel das Tor des Tages. Nachdem sich Eintracht-Kapitän Yannic Beisel im Strafraum seiner Hände bedient hatte, ließ sich Adis Dolicanin die Chance nicht entgegen und verwandelte den folgenden Elfmeter zum 1:0-Endstand.

TV Lamperth. – Stb Heppenh. 4:0

Auch die erste Mannschaft leistete ihren Beitrag zum rundum gelungenen Familientag des TVL und bezwang den FC Starkenburgia Heppenheim auch in der Höhe verdient mit 4:0. Dank zweier Treffer von Timo Rodovsky, der in der sechsten Minute ein Zuspiel von Noah Keller verwertete und Robert Meyer, der zwei Minuten später per Kopf erfolgreich war, stand es nach acht Minuten 2:0. „Danach schalteten wir aber einen Gang zurück, ohne dass uns Heppenheim richtig gefährlich werden konnte“, befand TVL-Pressesprecher Frank Willhardt, der in der 28. Minute allerdings einen Lattentreffer für die Gäste notierte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Lampertheimer Dominanz ebenso wenig wie an der Großzügigkeit bei der Chancenverwertung. Ein Doppelschlag in der Schlussphase sorgte für die Entscheidung, als Vorbereiter Mirco Wegerle beim 3:0 in der 74. Minute in Noah Keller ebenso einen dankbaren Abnehmer fand wie zwei Minuten später in Manuel Piechotta.

VfL Birkenau – Azz. Lamperth. 2:2

In der Schlussphase ließen sich die Lampertheimer Azzurri noch die Butter vom Brot nehmen und vergaben am Birkenauer Spenglerswald eine 2:0-Führung. So hatten die Azzurri nach einer guten Stunde eine sehr starke Phase, die sie auch in Treffer ummünzte. Das 0:1 gelang Hüseyin Ulutas (63.). Vier Minuten sollte es sogar besser für die Elf von Martin Göring kommen: Tunc Ünlü bemerkte, dass Birkenaus Torwart Patrick Bauer zu weit aus seinem Gehäuse geeilt war und erzielte mit einem schönen Heber das 0:2. Philipp Weißmüller verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber auf 1:2, und Florian Kneißl sorgte eine Minute später für die Punkteteilung.

SG W.-Michelb. – VfR Bürstadt 10:2

Einem Offenbarungseid glich der Bürstädter Auftritt in Wald-Michelbach. Erst als die Gastgeber ihre Hintermannschaft etwas entblößten, kam der VfR zu seinen beiden Treffern durch Ibrahim Cephaneci (73.) und Zugang Markus Gölz (84.).

Bei den Gastgebern war dagegen fast jeder Schuss ein Treffer. VfR-Keeper Jannik Roos stand gegen Daniel Jahn (12.), David Schmidt (26., 34. 53.), Peter Gölz (27., 40.), Gero Lammer (32.), Philipp Trares (69., 79.) sowie Robin Oberle (77.) auf verlorenem Posten. hias