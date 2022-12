TVL II holt sich den Derbysieg

Ried. Die Reserve des TV Lampertheim hat das Stadtderby in der Fußball-C-Liga für sich entschieden. Mit einem 3:0 (0:0)-Heimsieg über den VfB Lampertheim revanchierte sich die Turnerreserve für das 1:4 im Hinspiel. Eintracht Bürstadt II ging nach zuletzt neun Partien ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Im Heimspiel gegen den VfL Birkenau II setzte es ein 1:3 (1:1). Bereits am Samstag verlor der FV Biblis II mit 0:3 (0:1) bei der SG Fürth/Mitlechtern II.

TV Lamp. II – VfB Lamp. 3:0

„Nachdem die erste Halbzeit noch sehr ausgeglichen war, hat der TV in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht“, erklärte VfB-Sportausschussvorsitzender Philipp Ihrig zur 0:3-Derbyniederlage: „Dagegen sind wir nicht clever aus der Kabine gekommen. Dass der TV zwei Zeitstrafen bekam und am Ende sogar einmal glatt Rot sah, konnten wir nicht für uns nutzen.“

Tor, Vorlage und Rote Karte: TVL II-Spieler Sebastian Kutschera. © Nix/Lösch

Vor 60 Zuschauern im Sportzentrum war es Sebastian Steffan, der auf Vorlage von Sebastian Kutschera das 1:0 für die TVL-Reserve erzielte (65.). Kurz vorher hatte sich Aaron Liffers eine Zehn-Minuten-Strafe eingehandelt (60.). Nach einer Zeitstrafe gegen Steffan (70.) verwandelte Kutschera einen Freistoß aus 22 Metern zum 2:0 (80.). Beim 3:0 schaltete Marc-Christopher Schader nach einem Rückpassfehler der Gäste am schnellsten (88.). Die Rote Karte gegen Kutschera (90.) nach einem Foul von hinten tat nichts mehr zur Sache.

Et. Bürstadt II – Birkenau II 1:3

„Wir haben uns selbst geschlagen“, sagte Bürstadts Spielertrainer Daniel Patti zur ersten Niederlage seit dem 18. September. Die Roten Karten gegen Lorik Maloku und Azad Ekin in der 61. Minute und gegen Terrence Reginald in Minute 89 – allesamt wegen Beschimpfungen – brachten Patti auf die Palme. „Was in der zweiten Halbzeit bei uns ablief, geht gar nicht“, stellte der Eintracht-II-Coach klar.

In der siebten Minute schoss Robin Sauer die Gäste aus Birkenau mit 1:0 in Führung. Bürstadt II gelang in Minute 37 der 1:1-Ausgleich durch Marcell Gluth. Ein Strafstoßtreffer von Philipp Weißmüller zum 1:2 (56.) und das 1:3 durch Patrick Mang (78.) besiegelten das Ende der Serie der Eintracht-Reserve (22 Punkte), die zuletzt sechs Siege und drei Remis gesammelt hatte.

Fürth/Mitl. II – Biblis II 3:0

Das Gastspiel der Bibliser Kreisoberliga-Reserve wurde überschattet von der schweren Verletzung von Kevin Gumbinger. Der FVB-Kapitän musste nach einer halben Stunde mit Verdacht auf einen Mittelfußbruch vom Platz. Wenig später erzielte Kevin Kalt das 1:0 für Fürth/Mitlechtern II (36.). Nach einem Doppelpack von Maximilian Biereder war alles klar (56./67.). Biblis II (23 Punkte) steht jetzt bei vier Niederlagen aus den jüngsten vier Begegnungen. cpa