Nachdem der TV Lampertheim am Mittwochabend schon im Bergsträßer Kreispokal das Riedderby gegen den VfR Bürstadt mit 1:0 für sich entscheiden konnte, durften die Turner nun auch am Sonntag in der Kreisoberliga Bergstraße einen Sieg feiern. Sie gewannen mit 4:1 (2:0)-Sieg gegen die Gäste aus Bürstadt. Durch die drei Punkte im Derby verließen die Spargelstädter Abstiegsplatz 15.

„Wir

...