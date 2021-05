Türkspors neuer Anlauf ohne Druck

Mannheim. Der Saisonabbruch erwischte den Fußball-Landesligsten FC Türkspor Mannheim ganz besonders hart. „Das ist bitter. Wir wollten natürlich alle gerne weitermachen und hatten einen super Lauf“, sagt Trainer Serify Gürsoy, der mit seinem Team an der Tabellenspitze lag. Aber es half alles nichts, die Pandemie verhinderte eine mögliche Meisterschaft und einen Aufstieg in die Verbandsliga.

AdUnit urban-intext1

Gürsoy, sein Trainerkollege Caner Dönmez und die Offiziellen des FC Türkspor arbeiten allerdings schon am neuen Kader. Und die bisherigen Neuzugänge lesen sich vielversprechend. Da ist zum Beispiel Izzedine Noura, der schon im Winter zugesagt hatte. Der Offensivspieler kommt vom Verbandsligsten Fortuna Heddesheim, spielte davor beim VfR Mannheim ebenfalls höherklassig und könnte auf jeden Fall eine Verstärkung sein. Ebenfalls über Verbandsligaerfahrung verfügt Ismael Imre, der zuletzt Kapitän des ASV Fußgönheim war. Im zentralen Mittelfeld von Türkspor soll er in Zukunft die Fäden ziehen.

Izzedine Noura ist künftig für Türkspor Mannheim am Ball. © Berno Nix

Weiter verpflichteten die Mannheimer den 29-jährigen Albaner Milot Berisha. Er ist ebenfalls offensiver Mittelfeldspieler und stand zuletzt beim Verbandsligisten FC Olympia Kirrlach im Kader. Vom VfR Mannheim kommt Torwart Joshua Burkhardt, der bei den Rasenspielern hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

Infrastruktur noch ausbaufähig

Als Abgang steht unterdessen Florian Seeger fest, der zu Südwest Ludwigshafen wechseln wird. Außerdem haben mit Dominik Wallerus und Cem Kuloglu zwei Leistungsträger den Club in Richtung VfB Gartenstadt verlassen.

AdUnit urban-intext2

„Insgesamt haben wir uns mit den drei Neuzugängen schon verstärkt. Wir wollen wieder eine gute Rolle spielen“, sagt Gürsoy. „Vielleicht wäre ein Aufstieg in die Verbandsliga noch zu früh gekommen. Natürlich hätten wir ihn gerne angenommen. Die Infrastruktur im Verein ist allerdings noch nicht so weit. Alles in allem haben wir hier keinen Druck. Wir peilen eine gute Platzierung im Mittelfeld der Tabelle an.“ Wenn es die Infektionszahlen erlauben, will Gürsoy Anfang Juli mit der Vorbereitung beginnen. bol