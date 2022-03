Türkspor II ohne Sorgen

Mannheim. Englische Woche in der Fußball-A-Liga: In der Kreisklasse A2 wird ein reduziertes Programm mit vier Partien absolviert, aus den Top-Sechs sind nur der FV Fortuna Heddesheim II (gegen den SSV Vogelstang), die DJK Feudenheim (beim SV Laudenbach) und der SV Schriesheim (bei der TSG Weinheim II) gefordert. In der Staffel A1 finden hingegen sieben Spiele statt. Dabei empfängt der FC Türkspor Mannheim II den SV Seckenheim. „Ich kenne den Seckenheimer Trainer Bartosz Franke sehr gut. Er hat eine sehr gute Mannschaft, zurzeit aber ein wenig Personalprobleme“, weiß Celal Kocak, Trainer des FC Türkspor II.

Von Corona-Ausfällen ist sein Team bislang weitgehend verschont geblieben. Mit einem Sieg könnte die Landesliga-Reserve – die drei Punkte vom Altlußheim-Spiel wegen Nichtantritt des Gegners eingerechnet – den SV überflügeln und an Platz sechs schnuppern. Dennoch trauert Kocak einigen in seinen Augen unnötigen Punktverlusten hinterher: „Meine junge Mannschaft hat es bis jetzt sehr gut gemacht, obwohl mehr drin war und sie das eine oder andere Spiel mehr hätte gewinnen können.“

Selbstvertrauen holen

In Anbetracht einer sorgenfreien Rückrunde, in der ein Eingreifen in das Aufstiegsrennen ebenso unrealistisch ist, wie die Gefahr eines Abstiegs, denkt Türkspor bereits an die nächste Runde. „Wir wollen noch so viele Spiele wie möglich gewinnen, um Selbstvertrauen für die nächste Saison zu sammeln“, sagt Kocak. „Dann wollen wir oben angreifen, denn die Mannschaft hat definitiv das Zeug dazu.“

