Türkspor dreht Partie

Mannheim. In der Fußball-Landesliga hat der FC Türkspor Mannheim einen 5:3 (2:1)-Erfolg über den SV 98 Schwetzingen gelandet. „Anfangs haben wir geschlafen“, kritisierte Türkspor-Coach Feytullah Genc. Schwetzingen ging durch Jacques Zimmermann in Front (5.). „Danach waren wir im Spiel“, sagte Genc. Kadir Seker (10.) und Mikail Erdem (26.), Mustafa Azad (48.) und Can Aydingülü (67.) drehten das Spiel für Türkspor. Cedric Massoth (78.) und Gilles-Florian Djahini (86.) sorgten für Ergebniskosmetik.

Viernheim führte beim 2:5 in Ziegelhausen nach Toren von Kleinert (31.) und Baaß (34.) zur Pause mit 2:1. In Halbzeit zwei verlor der TSV Amicitia den Faden. bol