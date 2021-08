Tuchels wichtigste Mission

Manchester/Belfast. Die Überstunden hätte Thomas Tuchel seinen Profis gerne erspart. „Die Verlängerung war aus körperlicher Sicht das Schlechteste, das uns passieren konnte“, sagte der Trainer des FC Chelsea nach dem Duell um den europäischen Supercup gegen den FC Villarreal im Windsor Park zu Belfast. Die Saison-Vorbereitung war kurz wegen der EM, am Samstag geht es zum Start der Premier League gegen den Londoner Rivalen Crystal Palace. Da wäre es Tuchel lieber gewesen, wenn seine Mannschaft ihren Dienst in 90 Minuten erledigt hätte.

Der nächste Titel: Thomas Tuchel gewann mit Chelsea den europäischen Supercup gegen den FC Villarreal. © dpa

Doch Fußball ist bekanntlich kein Wunschkonzert, 1:1 stand es am Ende der regulären Spielzeit. Die Verlängerung brachte keine Entscheidung, erst im Elfmeterschießen setzte sich Chelsea durch, weil Tuchels Manöver aufging, Ersatztorwart Kepa Arrizabalaga zum Showdown vom Punkt einzuwechseln. Der teuerste Keeper der Welt, der sich als untauglich für den Alltag erwiesen hat, parierte zwei Versuche und verhalf Chelsea damit zur ersten Trophäe der Spielzeit. „Wir sind bereit, auf einem bestimmten Level Fußball zu spielen“, so lautete die Erkenntnis des späten Mittwochabends für Tuchel. Die große Frage ist: Ist Chelsea auch bereit, in England um die Meisterschaft zu konkurrieren?

Torwart-Wechsel zahlt sich aus

Im vergangenen Sommer investierte der Club fast eine Viertelmilliarde Euro in Transfers. Unter anderem kamen die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz. Um ihr Potenzial zu entfalten, benötigte die Mannschaft allerdings einen Wechsel auf der Trainerposition: Tuchel löste im Januar die beliebte aber fachlich überforderte Vereins-Ikone Frank Lampard ab. Innerhalb weniger Monate wurde der deutsche Übungsleiter zum Helden der Chelsea-Gemeinde, weil er den Club aus dem noblen Südwesten Londons zum Gewinn der Champions League führte durch den 1:0-Erfolg im Finale gegen Englands Meister Manchester City. Auf dem Rasen von Porto lernte Tuchel nach dem Endspiel seinen Chef kennen, den launischen Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch. Dieser stattete den Trainer umgehend mit einer Vertragsverlängerung bis 2024 aus. In der neuen Saison sind die Londoner der wohl schärfste Konkurrent von Titelverteidiger City um die Meisterschaft. Neben dem Club von Tuchels Vorbild Pep Guardiola hat Chelsea den besten Kader – erst Recht nach der Verpflichtung von Angreifer Romelu Lukaku, der für 115 Millionen Euro an die Stamford Bridge zurückkehren dürfte. Der Belgier konnte sich bei seinem ersten Aufenthalt bei Chelsea nicht durchsetzen und schaffte seinen Durchbruch stattdessen beim FC Everton und Manchester United. In der vergangenen Saison schoss er Inter Mailand mit 24 Toren zur ersten Meisterschaft seit elf Jahren. In der neuen Spielzeit soll er Chelsea zum Titel verhelfen.

Der Angriff war bislang die Schwachstelle der Blues. Illustriert wird das dadurch, dass Chelseas bester Torjäger in der vergangenen Saison der defensive Mittelfeldspieler (und Elfmeter-Schütze) Jorginho mit sieben Treffern war. Timo Werner kam nur auf sechs Tore und wurde in England phasenweise zur Witzfigur mit seiner Chancenverschwendung. Kai Havertz erlebte ebenfalls eine komplizierte Premieren-Saison, unter anderem wegen einer Corona-Erkrankung. Während sich der Ex-Leverkusener allerdings durch seinen Siegtreffer im Champions-League-Finale in Chelseas Geschichtsbücher geschossen hat, steht Werner extrem unter Zugzwang.

Die Lukaku-Verpflichtung muss nicht unbedingt als Misstrauensvotum gegen den Ex-Leipziger gewertet werden. Werner kann auch neben dem Belgier im Angriff spielen und hofft, von der Wucht des neuen Kollegen zu profitieren. „In Leipzig hat es mir immer geholfen, einen großen Stürmer neben mir zu haben“, sagt er. Doch es ist klar, dass der Deutsche seine Ausbeute deutlich steigern muss, wenn er seinen Platz im Team behalten will.

Werner unter Druck

Auch als Mannschaft muss sich Chelsea verbessern, um Manchester City ernsthaft Konkurrenz zu machen, vor allem gegen schwächere Gegner. Die Londoner ließen in der abgelaufenen Saison viele Punkte gegen Clubs wie Southampton, Brighton oder Aston Villa liegen. Seinen Profis diese Nachlässigkeit auszutreiben, das wird eine der wichtigsten Aufgaben für den Perfektionisten Tuchel. Dass die Blues gegen die besten Teams bestehen können, haben sie schon mehrfach bewiesen. In den ersten fünf Monaten seiner Amtszeit traf der deutsche Trainer mit Chelsea gleich dreimal auf Manchester City und gewann alle drei Begegnungen – in der Liga, im Halbfinale des FA-Cups und im Champions-League-Endspiel.

In der neuen Saison will Chelsea den Titelverteidiger auch in der Premier-League-Tabelle schlagen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein deutscher Trainer in England erst die Champions League gewinnt und dann Meister wird: Jürgen Klopp gelang dieses Kunststück mit Liverpool in den Jahren 2019 und 2020.