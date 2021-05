Tuchel bastelt am Guardiola-Trauma

Mannheim/Manchester. Pep Guardiola wollte die Debatte erst gar nicht aufkommen lassen. „Das Champions-League-Finale ist ein anderes Spiel“, sagte der Startrainer von Manchester City, der mit seiner Mannschaft am Samstag schon wieder gegen den FC Chelsea verloren hat. Das Team von Thomas Tuchel gewann mit 2:1 beim designierten Meister, schon das Pokal-Halbfinale Mitte April hatten die „Blues“ für sich entschieden. Und am 29. Mai folgt dann das dritte Duell zwischen Tuchel und Guardiola, wenn es um die europäische Fußball-Krone geht.

Fest steht zumindest: Chelsea strotzt schon jetzt vor Selbstvertrauen, der deutsche Trainer hat in den wenigen Monaten seines Wirkens eine zuverlässig produzierende Sieg-Maschine gebaut. „Das war ein großer Erfolg“, freute sich Tuchel. Der deutsche Nationalspieler Timo Werner bereitete in der Nachspielzeit das Tor zum 2:1 durch Marcos Alonso vor, sein DFB-Kollege Antonio Rüdiger stand in der Abwehr 90 Minuten auf dem Feld. Kai Havertz kam nicht zum Einsatz. Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Hakim Ziyech (63.) besorgt.

City war durch Raheem Sterling (44.) in Führung gegangen und wenig später hatte Sergio Aguero die große Chance zum 2:0. Der Argentinier erinnerte sich ganz offenbar an die magische Final-Nacht von Belgrad bei der EM 1976, als der Tscheche Antonin Panenka im Elfmeterschießen gegen Deutschland den Ball einfach nur ins Tor lupfte. Wenn das klappt, hat das etwas von großer Lässigkeit. Wenn nicht, sieht es peinlich aus. Bei Aguero passierte Letzteres. Chelseas Keeper Edouard Mendy parierte problemlos – und Aguero war der Blamierte.

Guardiola nahm ihn dennoch in Schutz: „Wenn Sergio trifft, würde man behaupten, dass er ein Genie sei. Ich sage den Spielern, sie sollen eine Entscheidung treffen. Panenka, rechts, links. Wähle eins. Er ist ein vernünftiger Typ. Und wir werden nicht darüber reden, was Sergio in der ganzen Zeit, in der er hier war, geleistet hat.“ Seit 2011 trägt der 32-Jährige das City-Trikot, am Saisonende muss er den Club verlassen – vermutlich mit der nächsten Meisterschaft, vielleicht aber ohne Champions-League-Titel.

FC Liverpool

Der Titelverteidiger gewann zwar 2:0 gegen den FC Southampton, muss aber auch wegen Chelseas Sieg bei Manchester City um die Qualifikation für die Champions League bangen. Trainer Jürgen Klopp ist sich noch nicht einmal sicher, ob vier Siege in den ausstehen vier Begegnungen für Rang vier reichen. „Wir müssen Fußballspiele gewinnen. Und die vier Partien zu gewinnen, ist so ziemlich die einzige Chance, die wir haben. Deshalb sollten wir es versuchen. Es wird schwierig“, sagte der deutsche Coach der „Reds“, die am Donnerstag zum stets brisanten Klassiker bei Manchester United antreten.

Klopp weiß um die besondere Bedeutung der Begegnung und die Schwierigkeit der Aufgabe: „Historisch gesehen ist das nicht einfach.“ Nur drei von 13 Duellen gewann Klopp gegen United, deutlich besser sieht seine Bilanz gegen Man City (acht Siege in 18 Spielen) aus. Pep Guardiolas Mannschaft scheint den deutschen Trainern in der Premier League zu liegen.

