TSV jubelt dank Hemmer

Neckarau. Mit 2:1 (1:1) hat Frauenfußball-Oberligist TSV Neckarau gegen den direkten Tabellennachbarn TV Derendingen gewonnen. Die Neckarauerinnen fanden nach einigen „holprigen“ Minuten Zugang zum Spiel und es entstand eine ausgeglichene Partie, in der es Elena Mathes (12.) gelang, nach Traumpass von Anna Schäfer, die Heimelf mit 1:0 in Führung zu bringen. Noch in der ersten Hälfte des Spiels konnten die Gäste aus Derendingen durch einen Schuss von Janina Grunwald (35.), ausgleichen. In der zweiten Halbzeit setzte sich das enge Duell fort, das durch das 2:1 von Sara Hemmer (77.) zugunsten des TSV Neckarau entschieden wurde. Am Sonntag (12.30 Uhr) geht es für die Mannheimerinnen beim Tabellenführer TSV Neuenstein weiter. tapi

