TSV Havelse macht die 3. Liga komplett

Havelse. Das Starterfeld der 3. Liga und damit auch der letzte neue Gegner für den SV Waldhof in der am 23. Juli beginnenden Saison 2021/22 steht fest. Mit dem TSV Havelse hat sich der Vertreter der Regionalliga Nord in den Play-offs gegen den 1. FC 05 Schweinfurt 05 aus der Regionalliga Bayern durchgesetzt.

Der niedersächsische Regionalligist gewann am Samstag nach dem 1:0 vor einer Woche auch das Relegationsrückspiel gegen Schweinfurt mit 1:0 (1:0). Vor 1100 Zuschauern erzielte Kevin Schumacher (34.) den glücklichen Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann, der in der kommenden Saison Hannover 96 trainiert. „Wir haben in beiden Spielen gut verteidigt. Ich denke, dass die bessere Mannschaft aufgestiegen ist“, sagte Zimmermann. th/red