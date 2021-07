TSG erwartet viel Tempo

Mannheim. 17 Clubs aus dem Mannheimer Fußballkreis stehen in der 1. Runde des Badischen Verbandspokals, die nun ausgelost wurde. Das Starterfeld wird sich noch um einen Starter dezimieren, weil der SC Blumenau und der KSC Schwetzingen ein Reduzierungsspiel bestreiten.

Mit dabei ist auch der A-Ligist TSG Rheinau, der mit den FT Kirchheim einen ambitionierten Landesligisten begrüßt. „Ich denke, da wartet eine technisch starke Mannschaft mit viel Tempo auf uns. Wir freuen uns auf das Spiel“, betont Rheinaus Trainer Niki Antos.

Ebenfalls als Außenseiter ins Spiel geht der Kreisligist TSV Amicitia Viernheim, der den Landesligisten FK Srbija Mannheim empfängt. Der VfR Mannheim tritt beim Kreisligisten FC Rot an, der VfL Kurpfalz Neckarau fährt zum FV Nußloch, der ebenfalls in der Kreisliga beheimatet ist. Der FC Türkspor Mannheim muss in einem Landesliga-Duell bei der TSG Lützelsachsen ran und Fortuna Heddesheim bei der SGK Heidelberg. Gespielt wird die 1. Runde am Wochenende 24./25. Juli.

Der SV Waldhof greift erst in Runde drei ein und wird dann auf einen Vertreter aus der Region Odenwald treffen. Gegner ist der Sieger aus der Partie TSV Sulzbach (A-Klasse) gegen FV Elztal (Landesliga). wy

