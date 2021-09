Trauriger Kerwe-Abschluss für die SG Olympia/VfB

Ried. In der Fußball-B-Liga hätte das Heimspiel der SG Olympia/VfB Lampertheim gegen den SV/BSC Mörlenbach ein runder Abschluss der Lampertheimer Stadionkerwe werden sollen. Doch daraus wurde nichts, stattdessen setzte es eine eine 2:4-Heimniederlage. Ebenfalls zu Hause musste der FV Hofheim Federn lassen, er unterlag der zweiten Mannschaft der TSV Auerbach. Da lief es für die SG Hüttenfeld deutlich besser, sie ergatterte bei Tabellenführer FSV Blau-Weiß Rimbach einen Punkt. Wegen eines Corona-Befundes beim Gegner Zotzenbach war das Heimspiel der FSG Riedorde II abgesagt worden.

SG Olympia/VfB – Mörlenbach 2:4

Den Leistungsabfall seiner Mannschaft konnte sich Rudolf Bräunig, das Spielausschussmitglied der SG Lampertheim, nicht erklären: „Die Jungs haben im ersten Durchgang so gut gespielt, doch nach dem Wechsel wussten sie nicht mehr wie Fußball geht.“ In der aus Lampertheimer Sicht hervorragenden ersten Halbzeit brachte Kevin Rathgeber die SG mit einem Schuss aus 16 Metern in Führung (10. Minute). In der 28. Minute markierte der eingewechselte Matthias Klotz die vermeintliche Vorentscheidung – 2:0. Aber in der zweiten Halbzeit brannte der SV/BSC Mörlenbach ein wahres Feuerwerk ab. Ehe sich die Lampertheimer versahen, hieß es nach einem Doppelschlag von Felix Wenzel und Ervin Beka (48., 50.) 2:2. Nach einem sehenswerten Sprint brachte Mörlenbachs Spielertrainer Riza Aydogan seine Elf mit 3:2 in Führung (62.), ehe Endrit Beka mit einem Weitschuss das 4:2 für den SV/BSC Mörlenbach gelang (75.).

FV Hofheim – TSV Auerbach II 3:4

„Beide Hintermannschaften leisteten sich zu viele Fehler in der Defensive. Wir haben dabei einen zu viel gemacht“, bilanzierte Hofheims Sprecher Jürgen Hofmeister. Maximilian Hödls Einzelleistung wurde in der 22. Minute mit dem 1:0 belohnt, doch in der 52. Minute hieß es nach Leon Kuglers Direktabnahme 1:1. Jeweils nur der Ausgleich zum 2:2 beziehungsweise 3:3 blieb den Hofheimern, als Tom Schön zweimal eine Vorarbeit von Christian Baunach in Tore ummünzte. Denn zwischenzeitlich waren die Auerbacher durch Felix Ritter (2:1) und Marco Degenhardt (3:2) in Führung gegangen. Erneut war es Ritter, der per 20-Meter-Schuss den Siegtreffer für Auerbach erzielte (82.).

FSV Rimbach – SG Hüttenfeld 1:1

„Das war leistungsgerecht. Die Hüttenfelder waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, wir übernahmen nach dem Wechsel das Kommando“, bilanzierte Rimbachs stellvertretender Vorsitzender Roland Rettig. Gegen den agilen Hüttenfelder Tobias Lerchl fanden die Rimbacher Verteidiger zunächst kein Gegenmittel. Lerchl boten sich vor der Pause drei sehr gute Möglichkeiten. So durfte sich der FSV nicht beschweren, als Christopher Rünger in der 42. Minute das 0:1 gelang. Nach dem Wechsel aber waren die Rimbacher am Drücker und hatten Pech, als Nico Pfahl und Amir Duric die ihnen sich bietenden Möglichkeiten nicht verwerteten. Besser machte es Patrick Feller, dem der 1:1-Ausgleich gelang (50.). Aber auch die SG Hüttenfeld hätte die Begegnung fast für sich entschieden, doch Sebastian Scheidel köpfte in der Schlussminute knapp vorbei. hias

