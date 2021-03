Essen. Rot-Weiss Essen – ein schlafender Riese. Angeblich. Ein potenzieller Bundesligist. Wenn man nur endlich aus der verfluchten 4. Liga raus wäre. Das versucht dieser Verein, dessen große, stolze Tradition sein Lebenselixier, aber auch sein Ballast ist, seit 22 Jahren. 15 Trainer sind dabei auf der Strecke geblieben. Christian Neidhart ist Nummer 16. Seine Mannschaft ist ein Aufstiegskandidat und steht an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) im Pokal-Viertelfinale gegen Holstein Kiel.

Trainerkarrieren beginnen im modernen Fußball oft in der Jugend. Die professionellen Nachwuchsleistungszentren sind Ausbildungsstätten für ehrgeizige Jung-Trainer. Auch Neidhart hat seine ersten Versuche als Trainer in der Jugend gemacht. Aber er hatte keinen Co-Trainer, keine Videoanalyse und erst recht keinen Karriereplan. „Ich war froh, wenn ich genug gleiche Bälle beim Training hatte“, sagt Neidhart und erzählt, wie er bei Hansa Friesoythe über Nacht zu seinem ersten Job als Trainer kam. Sein Hausarzt, im Ehrenamt engagiert bei dem Club in der 22 000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Cloppenburg, hatte ihm sein Leid über den Abstieg der C-Jugend geklagt. Neidhart war nach einer langen, aber unsteten Profilaufbahn mit 13 Vereinsstationen in Cloppenburg gestrandet. Er arbeitete im Vertriebsinnendienst im Feinkostkonzern eines Fußballsponsors: „Mit Profifußball hatte ich abgeschlossen, die Knie war´n total im Arsch“, berichtet er.

Neidhart sagte Ja zur Hansa-C-Jugend. Er schaute sich auf Schulturnieren, Bolzplätzen und Sportanlagen nach Talenten um, holte Spieler, stellte eine Mannschaft zusammen und merkte auf dem Trainingsplatz: „Was ich machte und sagte, kam an. Es hat mir Spaß gemacht und ich hatte Erfolg.“ Irgendwann holte ihn sein Ex-Club BV Cloppenburg als Co-Trainer, 2010 stieg er in dieser Position beim viertklassigen SV Wilhelmshaven ein. Noch war das nicht mehr als ein Nebenjob, doch als sein Chef erkrankte und Neidhart ihn ersetzen sollte, zögerte er nicht lange. Er setzte voll auf die Karte Fußball, erwarb die A-Lizenz.

Sieben Jahre beim SV Meppen

Da ist er schon 42 – und gibt den sicheren Job in der Firma des Sponsors auf. „Das fiel mir nicht schwer. Ich habe keine großen Ansprüche und meine Frau hat mich unterstützt“, blickt er zurück auf den Einstieg in Trainerbranche. Und wenn es schief gegangen wäre? „Na und? Ich habe in der Firma immer gut gearbeitet – die hätten mich jederzeit wieder genommen, das gilt auch heute noch.“ Zehn Jahre ist das her, seit Sommer 2020 trainiert er Rot-Weiss Essen. Sein Team spielt um den Aufstieg in die 3. Liga und hat im DFB-Pokal Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen ausgeschaltet – jeder Sieg eine Sensation, aber keiner ein Zufall. Fast zweieinhalb Millionen Euro hat diese Serie in die Kassen gespült, da fällt die Ablöse, die RWE für Neidhart an den SV Meppen zahlen musste, kaum ins Gewicht.

Sieben Jahre hat Neidhart im Emsland gearbeitet und den ehemaligen Zweitligisten Stück für Stück vorangebracht – bis zur stürmisch gefeierten Rückkehr in die 3. Liga 2017. Übrigens in der Relegation gegen den SV Waldhof. Seine Spezialität: Er erkennt das Entwicklungspotenzial von Spielern unterklassiger Vereine. Und er kann sie überzeugen, zu ihm zu kommen. Er weiß, dass es dabei auch um Geld geht, „aber wenn der Spieler zu früh damit kommt, breche ich das Gespräch auch mal ab.“ Er hat sich jede Chance erarbeiten müssen, niemand hat ihm etwas geschenkt. Er ist keines der eloquenten Trainertalente aus den Nachwuchsleistungszentren, die im Fußballwohlstand ihre Theorien ohne Risiko in der Praxis probieren können. „Klar, mein Weg war schwieriger, aber auf jeden Fall auch spannender. Ich musste mich jeden Tag aufs Neue beweisen“, sagt Neidhart, der immer unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit flog. Als vor einem Jahr die dienstältesten Trainer im deutschen Profifußball gelistet wurden, war von Frank Schmidt (seit 2007 in Heidenheim) und Christian Streich (seit 2012 in Freiburg) die Rede – nicht von Neidhart, der mit sieben Jahren in Meppen Dritter des Rankings war. Auch RWE brauchte einen Zuruf von Neidharts Berater Marcus Peter, um auf ihn aufmerksam zu werden.

Lehrgang selbst bezahlt

Hals über Kopf, aber mit Begeisterung stürzte er sich in den Fußballlehrer-Lehrgang, für den er sich mit dem Meppener Aufstieg qualifiziert hatte. Er war der zweitälteste Teilnehmer, und viele seiner Lehrgangskollegen waren noch im Grundschulalter, als Neidhart schon in der 2. Bundesliga für den VfL Osnabrück stürmte.

Für die meisten war es eine kleine Stufe auf der Karriereleiter, für Neidhart das Zeichen, dass er dazugehörte. Die 25 000 Euro für den Lehrgang brachte er selbst auf. „Das war die Sache wert. Ich habe viel gelernt, aber auch gemerkt, dass ich manches intuitiv richtiggemacht hatte“, berichtet er.

Mittlerweile ist aus dem Jungprofi mit lockiger Mähne ist ein Trainertalent mit grauen Haaren geworden. „Trainertalent“, sagt er schmunzelnd, „ das ist gut – mit zweiundfuffzig…“ Aber es stimmt ja, er ist erst zehn Jahre dabei und hat noch viel vor, er will nach oben kommen und sich dabei treu bleiben.