Trainer Peter Brandenburger tritt bei Rot-Weiß Rheinau zurück

Mannheim. Faustdicke Überraschung in der Fußball-Kreisliga. Am Dienstagabend hat Peter Brandenburger, Erfolgscoach von Spitzenreiter Rot-Weiß Rheinau, seinen Rücktritt erklärt. Trotz Tabellenführung und Blick in Richtung Landesliga kam es zum Disput zwischen Mannschaft und dem Cheftrainer. In einer mannschaftsinternen Sitzung legte der 50-Jährige dann sein Amt nieder. Laut eigener Aussage von Brandenburger und auch der Einschätzung von Abteilungsleiter Fußball Jens Batzler besteht für den Verein auch nicht die Hoffnung auf ein Brandenburger-Comeback: „Wenn Peter eine Entscheidung trifft, dann steht er auch dazu. Er hat am Dienstag vor der Mannschaft seinen Rücktritt angekündigt, da ist es schwer zurückzurudern. Der Verein steht weiterhin voll zu ihm, von unserer Seite gab es nie einen Gedanken, an seiner Personalie zu rütteln“, betonte Batzler. Mindestens bis zur Winterpause übernimmt nun Maurice Hirsch das Amt als Chefcoach, unter Brandenburger fungierte der 29-Jährige noch als Co-Trainer. Am Sonntag führt der gebürtige Mannheimer die Rot-Weißen dann in das Topspiel beim MFC 08 Lindenhof.

