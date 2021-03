Mannheim. Fußball-A-Ligist TSG Rheinau hat seine Planungen für die nächste Saison auf den Weg gebracht. Weiterhin bleibt ein Trainer-Duo verantwortlich für die sportlichen Geschicke, allerdings gab es eine personelle Veränderung. Markus Hilbert wird aus beruflichen und privaten Gründen ausscheiden, dafür rückt Daniel Lukan nach und wird gemeinsam mit Niki Antos das neue Trainer-Tandem bilden.

„Niki ist ein Motivator, der mit jungen Spielern gut umgehen, sie begeistern und mitreißen kann“, lobt Abteilungsleiter Thomas Gutjahr den bisherigen Trainer. „Mit Daniel rückt jemand nach, der das Fachwissen mitbringt, das uns durch den Verlust von Markus Hilbert weggebrochen ist.“ Der 32-jährige Lukan hatte als Spieler bereits Landesliga-Erfahrung bei der SG Eppelheim gesammelt und heuerte 2017 bei der TSG Rheinau an. In drei Jahren absolvierte er 31 Partien für die Grün-Weißen, wurde aber immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen.

Fast alle Spieler bleiben

Auch mit dem aktuellen Kader sind die Verantwortlichen des derzeitigen Tabellenfünften weitgehend einig. „Uns haben bis auf einen Spieler alle zugesagt“, betont Gutjahr, der in der nächsten Saison mit Angelo Mayer auf einen Akteur zurückgreifen kann, der bislang verletzungsbedingt noch nicht eingreifen konnte. Lediglich Mark Lenhard wird Rheinau in Richtung des Landesligisten Spvgg 06 Ketsch verlassen. Mit zwei Neuzugängen ist man am Rheinauer Distelsand inzwischen auch bereits einig geworden. So soll ein erfahrener Torhüter zum Team stoßen, außerdem kommt ein junger Spieler, der bereits in den höchsten Junioren-Ligen aktiv war. „Bei den beiden hat alles gepasst“, sagt Gutjahr. „Klar ist unser Ziel der Aufstieg, aber wir wollen nichts erzwingen.“

Trotz des derzeitigen Tabellenstandes und der durchaus noch bestehenden Chance, hinsichtlich eines Kreisliga-Aufstiegs, plädiert Gutjahr für einen Saisonabbruch: „Wir sollten den Mai und Juni nutzen, um Turniere sowie Freundschaftsspiele auszutragen – und dann lieber früher in die neue Saison starten.“ Dann steht der TSG ein hochkarätiger Kader zur Verfügung. wy