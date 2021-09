Tormaschine auf Touren

Mannheim. Der MFC 08 Lindenhof ballert sich durch die Fußball-Kreisliga. In den vergangenen Wochen landete die Elf vom Promenadenweg schon Kantersiege gegen Reilingen (6:1), Ilvesheim (6:0) oder auch Schwetzingen (6:2). Am Sonntag geriet dann auch Tabellenschlusslicht SV Enosis beim MFC unter die Räder (5:1). Sechs Siege aus den bisherigen sieben Saisonspielen, der beste Sturm der Liga: Die Zahlen des Lindenhöfer Saisonstarts sind beeindruckend.

„Wir sind punktemäßig natürlich absolut im Soll. Hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, hätte ich das direkt unterschrieben“, freut sich Trainer Patrick Heinzelmann über die satte Ausbeute, sieht aber dennoch Luft nach oben: „Spielerisch sind wir nicht immer auf der Höhe, gönnen uns während der Partien auch mal kurze Auszeiten. Das ist ein Lernprozess, da müssen wir weiter daran arbeiten“.

Ivan Vlaho schon bei 14 Toren

Definitiv kein Kritikpunkt: Die gnadenlose Chancenverwertung der Lindenhöfer Offensive, allen voran Stürmer Ivan Vlaho. Der Goalgetter erzielte bisher sagenhafte 14 Saisontreffer, führt damit auch die Torschützenliste der Liga deutlich an. „Er ist eiskalt vor dem Tor, profitiert aber auch von guten Pässen und einer durchweg verbesserten Offensivarbeit“, erklärt Heinzelmann die enorme Treffsicherheit seines Schützlings.

Trotz der zuletzt bärenstarken Auftritte seiner Mannschaft will der Coach an seinen festgelegten Saisonzielen noch nichts ändern. Das Thema Aufstieg kommt für den 32-Jährigen weiterhin zu früh – zumal die „Wochen der Wahrheit“ erst noch anstehen. Am Sonntag ist der FC Hochstätt zu Gast, danach spielt der MFC innerhalb kürzester Zeit erst gegen den Tabellenzweiten Wallstadt, danach wartet ein Nachholspiel gegen Aufstiegsaspirant Rheinau, gefolgt von einer Partie gegen den aktuellen Ligavierten Plankstadt. „Das werden echte Herausforderungen“, freut sich der Coach, lenkt den Fokus aber erst einmal auf Hochstätt: „Wir wollen gewinnen, keine Frage. Einfach weiter Selbstvertrauen tanken, um dann für die Topspiele bereit zu sein.“ bah

