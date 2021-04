Torlose Magerkost

Augsburg. Abstiegskampf kann unansehnlich sein. „Schön war es heute sicher nicht“, sagte Augsburgs Verteidiger Felix Uduokhai. „Fußballerisch sicher kein Leckerbissen“, bemerkte Bielefelds Trainer Frank Kramer. Nach einer Partie, die keine Tore verdient hatte und keine bekam, verabschiedeten sich zwei Teams mit gemischten Gefühlen in die entscheidende Phase im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt. Beim höhepunktarmen und fehlerreichen 0:0 verpassten sowohl der FC Augsburg als auch Arminia Bielefeld richtungsweisende Siege.

AdUnit urban-intext1

Die Ostwestfalen gaben sich am Samstagabend zumindest ein bisschen zufrieden, von einem „Teilerfolg“ sprach Kramer. „Wir haben einen Punkt mehr auf dem Konto. Was der Punkt wert ist, werden wir nach Saisonende sehen.“ In der Aussage steckt auch ein wenig die ganze Krux der speziellen Situation im Tabellenkeller.

Ob das Remis für die Bielefelder nämlich ein Erfolg oder ein Rückschlag war, wird sich erst herausstellen, wenn Hertha BSC nach der Corona-Zwangspause seine Spiele nachgeholt hat. Vorläufig tauschten die Arminen mit den Berlinern die Plätze und rangieren als 15. oberhalb der Abstiegszone.

Eine überzeugende Bewerbung für ein weiteres Jahr Bundesliga war der Kick in der ungemütlich kalten Fuggerstadt freilich nicht. Nur je eine Großchance pro Team, dafür unzählige Ballverluste, unpräzise Flanken, Patzer bei der Ballannahme und missratene Dribblings bei beiden Mannschaften: Das Unentschieden ohne Tore war da tatsächlich „ein gerechtes Ergebnis“, wie Augsburgs Coach Heike Herrlich meinte. dpa

AdUnit urban-intext2