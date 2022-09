Torflaute bremst

Mannheim. Mit großen Vorschusslorbeeren war der Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau II in die neue Saison der Kreisklasse A I gestartet. Nicht wenige Trainer-Kollegen der Vorsaison hatten dem B-Klassen-Meister sogar zugetraut, auch eine Etage höher in der Spitzengruppe mitmischen zu können. „Uns haben aber ein paar Spieler verlassen und einige haben auch den Sprung in den Verbandsliga-Kader geschafft. Wir müssen uns jetzt erst noch finden“, sagt Trainer Jochen Kramlinger, der für den geschiedenen Miguel Cuadrado ab der Vorbereitung ins erste Glied gerückt ist.

Einen herben Dämpfer gab es am vergangenen Wochenende mit dem 1:7 beim SC Olympia Neulußheim. „Nach unserem 1:2-Anschlusstreffer waren wir gut in der Partie. Dann kam das 1:3 und es gab einen Bruch im Spiel“, sagt Kramlinger.

Eine der Baustellen offenbart sich beim Blick auf das Klassement. Mit erst vier erzielten Treffern besitzt der VfL Kurpfalz Neckarau II nach dem FC Badenia Hirschacker die schwächste Offensive. Mit Thomas Weber, der in der vergangenen Spielzeit stolze 39 Treffer zum Aufstieg beigetragen hat und der daraufhin zum Ligakonkurrenten SV Rohrhof gewechselt ist, gilt es die bisherige Torgarantie zu ersetzen.

„Wir sind spielerisch gut dabei. Das haben uns auch schon gegnerische Mannschaften bestätigt. Es fehlt einfach noch ein Stück Torgefahr“, sagt Kramlinger. Vom Ziel Klassenerhalt lässt sich bei den Neckarauern aber dennoch niemand abbringen. Der VfL-Kurpfalz-Coach schielt sogar noch ein wenig weiter nach oben: „Ich denke, realistisch ist eine Platzierung um Rang neun oder zehn.“ In der kommenden Partie gegen Kreisliga-Absteiger SV Enosis Mannheim sind aber dennoch erst einmal Tore gefragt. wy