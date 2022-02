Top-Spiel mit Unbekannten

Mannheim. Vor der Winterpause wäre diese Kreisliga-Partie noch ein Spitzenspiel auf Augenhöhe gewesen: Der SC Rot-Weiß Rheinau spielt gegen die SpVgg Wallstadt, der Zweite trifft auf den Vierten. Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Jetzt zwei Monate später wird es am kommenden Sonntag ein Spiel, in dem beide Trainer um eine schlagkräftige Mannschaft bangen, in beiden Lagern wütet das Virus. Rheinau musste während der Vorbereitung satte zehn Tage das Training einstellen, etliche Spieler fehlen noch immer nach einer Infektion. Wallstadt konnte nur wenige Vorbereitungspartien absolvieren, trainiert erst seit einer Woche mit ausreichend Spielern. Anfang Februar wurde der Spieltermin dann auch noch zwei Wochen vorverlegt, das Verständnis bei beiden Trainern für diesen Schritt des Verbandes hält sich in Grenzen,

„Wir haben unsere Vorbereitung mit dem Ziel 6. März gestartet und alles darauf ausgelegt. Ich kann es nicht nachvollziehen“, findet SpVgg-Coach Michael Wagner deutliche Worte und bekommt Unterstützung von seinem SC-Kollegen Peter Brandenburger: „Man hätte an dieser Stelle einfach mal an die Spieler denken sollen“. Beide nehmen die Situation allerdings so an wie sie ist, Wagner freut sich trotz der Umstände auf Sonntag: „Es geht um viel. Rheinau gegen Wallstadt – das sind immer heiße Duelle, da zwei gute Vereine aufeinandertreffen“.

Schon Wallstadts letzte Chance?

Für die Wallstädter ist es die wohl letzte Chance noch einmal am Aufstieg zu schnuppern. Zum Zweitplatzierten von der Rheinau fehlen fünf Punkte, eine Niederlage würde den Traum wohl beenden. Bei den Rot-Weißen blickt Coach Brandenburger mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Wochen. Nach dem Spitzenspiel gegen Wallstadt warten mit dem TSV Neckarau und Eintracht Plankstadt gleich zwei weitere Brocken. „Wir können aktuell noch gar nicht absehen,wann wir wieder einen kompletten Kader haben. In Sachen Aufstellung ist vieles möglich, nur ich selbst werde nicht mehr die Schuhe schüren“, lacht Brandenburger, der immerhin drei Neuzugänge in der Winterpause verbuchen konnte. bah

