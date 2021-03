Lampertheim. Beim Fußball-Kreisoberligisten TV Lampertheim steht ein Zugang für die kommende Saison 2021/22 bereits fest. Tim Gärtner wird nach nur einem Jahr beim ambitionierten Lampertheimer Ligarivalen TSV Auerbach zum TVL zurückkehren.

„Ich stand mit ihm im ständigen Austausch und als er mir von seinem Vorhaben berichtete, dass er wieder bei uns spielen will, rannte er bei mir offene Türen ein“, freut sich TVL-Trainer Christian Schmitt über den spielstarken Zuwachs in seiner Mannschaft. Schmitt hatte den 20-jährigen Offensivmann Gärtner als Nachwuchstrainer betreut und seinen Weggang zum Liga-Rivalen bedauert. Kein Wunder, in der Saison 2019/20 hatte er in 16 Partien für den Kreisoberligisten zwölf Treffer erzielt. hias