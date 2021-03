Mannheim. Ein Göppinger Unternehmen sichert sich die Trikotbrust von Manchester United, José Mourinho rechnet mit der gesamten Fußballergeneration ab und der Mannheimer Pascal Groß feiert in der Premier League einen wichtigen Sieg. Der Blick über den Ärmelkanal.

Manchester United

Vor nicht allzu langer Zeit trug Weltmeister Bastian Schweinsteiger noch die Farben des englischen Rekordmeisters, künftig ziert ein deutsches Unternehmen die ManU-Brust. Das Göppinger Software-Unternehmen TeamViewer ist der neue Partner der „Red Devils“, die laut „Daily Mail“ für den Fünfjahres-Vertrag satte 275 Millionen Euro kassieren. An der Börse sorgte diese Kunde erst einmal für ein wenig Panik. Am vergangenen Donnerstag lag der Kurs von TeamViewer noch bei fast 44 Euro, es folgte die Bekanntgabe des Trikot-Deals – und dann ging es bergab. Am Dienstagnachmittag stand die Aktie bei 38,61 Euro.

Tottenham Hotspur

Der Mannheimer Pascal Groß glänzte bei Brighton als Vorlagengeber. © dpa

Auf das peinliche Aus in der Europa League reagierte Tottenham mit einem 2:0-Erfolg über Aston Villa. Trainer José Mourinho kam dennoch einmal mehr verbal in Fahrt. Nur wenige Tage, nachdem er seine Mannschaft wegen des Ausscheidens gegen Zagreb öffentlich in den Senkel gestellt hatte, folgte die Generalabrechnung des Edel-Exzentrikers mit der heutigen Fußballergeneration. „Der Egoismus ist da, die Eigeninteressen sind da, die Berater sind da, die Verbindungen zwischen Beratern und Presse sind da. Im Fußball ist es heutzutage nicht einfach“, schimpfte „Mou“ bei „Sky Sports“ und zeigte sich gegenüber seiner Mannschaft trotz des Erfolgs über Aston Villa unversöhnlich. Das Erlebnis Zagreb wirkt eben nach. „Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis, ich bin sehr glücklich über die Leistung, ich bin sehr glücklich über die Einstellung“, sagte Mourinho: „Aber ich bin nicht glücklich wegen der Frage, warum das 48 Stunden zuvor nicht ging, wenn es heute ging. Das Spiel vom Donnerstag wird für eine sehr lange Zeit eine Narbe hinterlassen. Sie heilt durch den Sieg nicht.

Brighton & Hove Albion

Der Club des gebürtigen Mannheimers Pascal Groß hat sich durch einen 3:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Newcastle United etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. „Der Sieg war extrem wichtig, weil es ein Sechs-Punkte-Spiel war. So können wir mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen“, kommentierte Groß den Erfolg seines Teams gegenüber dieser Redaktion. Dabei steuerte der Mittelfeldakteur beim 3:0 durch Neal Maupay eine Torvorlage bei. Übrigens: Mit 117 Einsätzen steht Groß bei dem südenglischen Club auf Rang drei der Liste mit den meisten Premier-League-Einsätzen hinter Teamkollege Lewis Dunk (136 Spiele) und Mathew Ryan (121, inzwischen beim FC Arsenal). ( wy)