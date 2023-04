Terzic mutig: „So nah dran wie nie“

Dortmund. Borussia Dortmunds Coach Edin Terzic geht nach dem Rückschlag vor einer Woche in Stuttgart mit Kampfansagen in den Titel-Endspurt. „Viele Spieler von uns sind so nah dran wie nie an der Meisterschale. Und diese Chance wollen wir uns nicht nehmen lassen. Es sind nur noch sechs Spiele. Das heißt, wir sollten schleunigst damit anfangen, diese Chance mit allem, was wir haben, zu packen“, sagte Terzic vor dem Spiel des Bundesligazweiten am Samstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

Im Duell mit den Hessen wollen die Dortmunder Wiedergutmachung für das 3:3 vor einer Woche beim VfB Stuttgart. „Mit ein bisschen weniger Aufwand werden wir nichts erreichen. Das hat die Vergangenheit gezeigt“, so Terzic mit Bezug auf den schwachen Auftritt.

Zurückhaltung aufgegeben

Der 40-Jährige hofft eine Trotzreaktion seines Teams und erinnerte seine Profis an den knappen Zwei-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München: „Wenn wir davon ausgehen, dass die Situation nächstes Jahr oder in zwei Jahren noch einmal kommt, sind wir fehl am Platz. Wir müssen die Situation, die wir jetzt haben, verteidigen.“

Wie Terzic hatte auch Sportdirektor Sebastian Kehl zu Wochenbeginn die in Dortmund übliche verbale Zurückhaltung aufgegeben und den Meistertitel als Ziel ausgegeben. Ob der Coach am Samstag auf die beiden Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck und Niklas Süle sowie Angreifer Anthony Modeste zurückgreifen kann, bleibt fraglich.

Die Heimbilanz mit zuletzt acht Siegen macht Mut. Neun Erfolge im eigenen Stadion in Serie gelangen der Borussia innerhalb einer Bundesligasaison noch nie. dpa