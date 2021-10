Teroddes Umweg über Regionalliga

Gelsenkirchen. Simon Terodde hat seinen damaligen Rückschritt in die Fußball-Regionalliga als einen „der wegweisenden Entscheidungen in meinem Leben“ bezeichnet. „Wenn ich beharrlich versucht hätte, mich bei einer Profimannschaft durchzusetzen, wäre ich vielleicht irgendwann in der Versenkung verschwunden“, sagte der Torjäger des FC Schalke 04 dem „Kicker“. Terodde hatte am vergangenen Spieltag mit seinem 153. Treffer den Rekord von Dieter Schatzschneider als bestem Zweitliga-Schützen eingestellt.

Der heute 33-Jährige hatte 2009 einen Vertrag beim 1. FC Köln über zwei Jahre unterschrieben. Dort war er zunächst bei der FC-Reserve in der Regionalliga West zum Einsatz gekommen, obwohl er zuvor beim MSV Duisburg bereits in der Zweiten Liga debütiert hatte. Der damalige FC-Coach Frank Schaefer berief Terodde später in den Profikader. „Ohne Frank Schaefer hätte ich nie erreicht, was ich erreicht habe“, sagte Terodde. dpa