Terminplan bietet reichlich Chancen

Hüttenfeld. Dank einer sehr guten Leistung bezwang Fußball-B-Ligist SG Hüttenfeld am Sonntag die SG Lampertheim mit 3:0. Hans Scheidel, der neue Trainer des Tabellensiebten, hatte allen Grund zur Zufriedenheit. „Meine Aufgabe ist es jetzt, die Jungs auf dem Boden zu halten“, sagt Scheidel und spielt bereits darauf an, dass der kommende Gegner trotz seines jüngsten Erfolgs über Riedrode nicht gerade zu den stärksten der Liga zählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Fürth unseren ersten Auswärtserfolg in der Saison holen. Gelingt uns dies nicht, haben wir allen Grund enttäuscht zu sein“, wollen Scheidel und seine Hüttenfelder nun auch auswärts nachlegen.

Überhaupt meint es der Spielplan in den kommenden Wochen mit den Hüttenfeldern gut. Wenn nun ordentlich Punkte eingefahren werden, kann die SGH in der Tabelle ein Stückchen klettern. „In den folgenden Spielen wollen wir die Voraussetzung dafür schaffen, am Saisonende im oberen Tabellendrittel zu landen“, sagt Scheidel. Da können die Hüttenfelder auch die Ausfälle der Leistungsträger Jörg Scheidel und Ruben Ronellenfitsch, die im Urlaub sind, verkraften. Mit Marvin Greiner und Max Rhein, die in den Kader zurückkehren, bieten sich zwei Alternativen an.

Nach dem glänzenden Saisonstart läuft beim FV Hofheim nicht mehr viel zusammen. Die 0:2-Niederlage bei der Sportvereinigung Affolterbach war bereits die vierte Schlappe in Folge, so dass die Mannschaft von Trainer Markus Dech vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer SV/BSC Mörlenbach nur noch auf dem neunten Platz steht. Aber auch die Reservisten der FSG Riedrode heulen wie die Schlosshunde. Statt oben mitzuspielen, stehen sie nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Mittwoch bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Fürth nur noch auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber vielleicht gelingt der FSG II beim Tabellenvorletzten Türkspor Wald-Michelbach die Wende zum Besseren?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lampertheim zeigt Kämpferherz

Spielfrei ist die SG Olympia/VfB Lampertheim. Die neue Lampertheimer Spielgemeinschaft stellte am vergangenen Mittwoch erneut ihre Kämpferqualitäten unter Beweis. In der Begegnung, die wegen eines fehlenden Schiedsrichters zum Saisonauftakt nachgeholt werden musste, lagen Olympia und VfB nach Zotzenbacher Treffern durch Marcel Vollrath (6.), Jannik Rauch (49.) und David Rauch (54.) schon mit 1:3 hinten, ehe Matthias Klotz (87.) und Kevin Rathgeber (90 + 3.) kurz vor Toresschluss noch das 3:3-Unentschieden herstellten. Den zwischenzeitlichen Lampertheimer Ausgleich erzielte Jakob Dzik nach exakt einer Viertelstunde. hias