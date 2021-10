„Das habe ich bisher so auch noch nie gehabt“, kann sich der Trainer des TV Lampertheim Christian Schmitt nicht an einen solchen Derby-Doppelpack erinnern. In dieser Woche geben es sich die Kreisoberligisten TV Lampertheim und VfR Bürstadt so richtig. Wenn sich TVL und VfR am Sonntag (15.30 Uhr) im Lampertheimer Sportzentrum Ost zum Punktspiel gegenüberstehen, ist es schon das zweite

